Hans Højhed var i hopla.

Ja, altså ikke Hans Lindberg, men ham den rigtige. Kronprins Frederik. Danmarks tronarving åbnede VM i håndbold på hjemmebane i Royal Arena, og han fik også sagt på gensyn til de danske stjerner.

»Vi var så begunstigede af, at vi vandt stort nok til, at Kronprinsen også havde lyst til at kigge ned i omklædningsrummet,« siger Henrik Møllgaard.

Det er ikke nødvendigvis sidste gang, at Kronprins Frederik har kigget forbi det danske omklædningsrum. For efter de danske stjerner havde lavet hakkekød af de chilenske bøffer med en sejr på 39-16, kom Kronprinsen med et lille løfte.

Henrik Møllgaard jubler i kampen mod Chile. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Henrik Møllgaard jubler i kampen mod Chile. Foto: Liselotte Sabroe

»Han var glad for vores start, og han ønskede os held og lykke videre i turneringen. Jeg mener også, at han fik sagt, at han ville kigge forbi, når den tid kommer. Forhåbentlig er vi så tilbage i Herning igen.«

Kun i finalen?

»Ja, det er da ikke sikkert, at han kommer og ser os, hvis vi skal spille om femte- og sjettepladsen. Så kan det da godt være, at han bare lige sender et telegram,« siger Henrik Møllgaard.

Det løfte vil det danske håndboldlandshold nok hellere end gerne hænge Kronprins Frederik op på. Også selvom det muligvis kan være svært at få plads til alle de royale i rummet.

Hans Lindberg i kampen mod Chile. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hans Lindberg i kampen mod Chile. Foto: Mads Claus Rasmussen

Jeg hører, at der var royalt besøg. Var der plads til to gange Hans Højhed nede i omklædningsrummet i dag?

»Det var der helt sikkert. Han har været i omklædningen før, og det er dejligt, at han tog sig tid til det i dag. Det er vi meget beærede over. Det var hyggeligt, at han var nede og hilse på,« siger Hans Lindberg.

Og det var ikke kun Hans Lindberg, der nød det royale besøg. Også Casper U. Mortensen, der bragede igennem med otte mål på otte forsøg og hentede titlen som kampens spiller, nød det fine visit.



»Det var fantastisk med royalt besøg. Det er fedt, at han altid kigger forbi. Det gjorde han også i 2014. Der var det hele den royale familie, som kiggede ned. Det er fremragende. Det viser også bare den samhørighed, der er i det her lille land. Vi støtter hinanden igennem tykt og tyndt,« siger Casper U. Mortensen.