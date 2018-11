Ups!

Enhver kommunikationsmedarbejders mareridt udspillede sig forleden i Herning.

Lørdag aften kunne cheftræner for Herning-Ikasts håndboldkvinder, Kristian Kristiansen, og alle andre læse på klubbens hjemmeside, at træneren med øjeblikkelig virkning var fyret.

»Herning-Ikast fritstiller cheftræner Kristian Kristiansen,« lyder det blandt andet i meddelelsen.

Men morgenen efter var den opsigtsvækkende nyhed pillet af hjemmesiden igen - og Kristian Kristiansen nåede altså kun at være fyret i omkring otte timer.

Direktør i Herning-Ikast beklager situationen, som dels skyldtes en teknisk fejl - og dels en bommert af klubbens presseafdeling.

»Det var en kombination af en systemfejl i backend på hjemmesiden og en menneskelig fejl i vores kommunikationsafdeling, som selvfølgelig ikke må ske, men desværre skete alligevel,« siger Jakob Mølgaard til TV2.

Han forklarer, at nyheden om trænerfyringen var produceret for at være på 'forkant med situationen.'

»Tilbage i september sad Lars (bestyrelsesformand Lars Gantzel Pedersen, red), Kristian (Kristensen, red.) og jeg og kiggede på nogle løsningsforslag sammen, og engang imellem vil min bestyrelse godt, at vi er på forkant med situationen. Derfor blev kommunikationsafdelingen bedt om at forberede sig på de forskellige scenarier.«

Direktøren understreger, at man i Herning-Ikast ikke går med planer om at fyre Kristian Kristiansen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra cheftræneren.

Den midtjyske ligaklub gik onsdag aften på juleferie med en 26-18-sejr ude over Aarhus United, som placerer Herning-Ikast på en femteplads i håndboldligaen.