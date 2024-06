En æra på det danske håndboldlandshold er tæt på sin afslutning.

Niklas Landin stopper på landsholdet efter OL i Paris.

Det skriver TV 2 Sport.

»Det er en beslutning, som har været længe undervejs, men jeg føler, at det er det rigtige tidspunkt nu. OL i Paris er det perfekte punktum.«

»Der er ikke noget, jeg hellere vil end at slutte af med OL-guld,« siger Niklas Landin til TV 2 Sport.

Nyheden kommer som et chok for B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg. Læs hans reaktion her.

Den danske landsholdskeeper har siden sin debut i rødt og hvidt i 2008 været en af verdens bedste målmænd, og han har skovlet medaljer hjem sammen med landsmændene.

Det er blevet til både EM-guld, OL-guld og tre VM-triumfer.

Derudover kommer fem sølvmedaljer og en bronzemedalje ved de store slutrunder med landsholdet.

Han har indtil nu spillet 273 landskampe. Kun Lars Christiansen og Hans Lindberg har spillet flere.

Herrernes OL i håndbold bliver spillet fra den 27. juli til 11. august, hvor Landin altså kan spille sin sidste landskamp, hvis Danmark når hele vejen til enten bronzekampen eller finalen.

Danmark skal møde Norge, Ungarn, Frankrig, Egypten og Argentina i gruppespillet.

Niklas Landin fortsætter på klubplan for Aalborg Håndbold, som han i weekenden vandt DM-guld med.