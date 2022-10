Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I sommer gik håndboldspiller Mathias Gidsels store ønske om skifte i opfyldelse, da han rykkede til Bundesliga-klubben Füchse Berlin fra GOG.

Allerede tidligt stod det klart, at den danske stjerne ville flytte alene derned, så hans kæreste Thea kunne færdiggøre sin uddannelse i Odense.

Men det viser sig, at parret ikke er sammen mere.

Det fortæller Mathias Gidsel til B.T.

Mathias Gidsel. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Mathias Gidsel. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Vi er faktisk ikke sammen længere, og det har vi ikke været længe,« siger højrebacken og fortæller, at det næsten er et år siden, at forholdet blev afsluttet.

»Det har ikke været fremme. Jeg plejer at være god til at holde privatliv privat og adskille det fra håndbolden.«

Gidsels nye hverdag byder på en del alenetimer, efter han er rykket til den tyske hovedstad. Men det er ikke noget, der går ham på.

Faktisk trives han godt i det.

»Jeg har det rigtig godt med at bo alene, og det var jo også den oprindelige plan. Nogle gange ændrer livet sig, og sådan er det,« forklarer Mathias Gidsel, der i store perioder af sit liv har boet omgivet af mange mennesker – som for eksempel på idrætsefterskolen i Oure på Sydfyn, hvor han boede i fem år.

»Jeg tror også, det er meget sundt for mig at være alene. At bo alene og kun lave pommes frites til mig selv og ikke bare spise salat, fordi andre beder om det,« siger han med et smil.

Mathias Gidsel er kommet flyvende fra start i sin nye klub, hvor han har leveret en række store præstationer.