KIF Kolding-træner Lars Rasmussen efterspørger håndboldpensionister, der kan hjælpe i ligaens bundstrid.

KIF Kolding er så hårdt ramt af skader og afbud for tiden, at træner Lars Rasmussen jagter pensionerede håndboldspillere i den resterende del af sæsonen.

Onsdag aften tabte KIF Kolding uden flere stamspillere med 26-33 ude til GOG.

I Gudme blev KIF-spilleren Alexander Morsten hjulpet fra banen med en knæskade, hvilket kun gør situationen værre.

- Vi bliver nødt til at finde en spiller eller to i Europa, som har spillet håndbold i sidste sæson, men har stoppet karrieren og kan komme og hjælpe i to måneder.

- For vi kommer ikke igennem med det her, som situationen er nu, siger Lars Rasmussen til JydskeVestkysten.

Fristen for at registrere nye spillere var ifølge reglerne 15. februar.

Derfor er KIF Kolding tvunget til at finde en spiller, der ikke har spillet elitekampe i denne sæson, for ellers vil vedkommende være ulovlig at bruge.

Det var faktisk lykkedes KIF Kolding at tilknytte stregspilleren Kasper Foder Nielsen, men fordi han havde spillet en pokalkamp for et seriehold i januar, var han spærret.

Den svenske KIF-profil Mathias Thynell er blevet opereret i akillessenen og er ude i resten af sæsonen, men til gengæld er Olafur Gustafsson klar igen efter karantæne.

- Der bliver nødt til at komme en reaktion. Vi bliver nødt til at finde noget, og jeg må bruge alle mine kontakter i Tyskland, Ungarn, Frankrig, Island, Sverige og Norge.

- Hvem er stoppet med at spille på topniveau sidste år og kan gå ind og bidrage med noget nu?

- Det bliver vi nødt til nu. Lige nu kører vi på så få spillere, at det kun er et spørgsmål om tid, før Svane, Mauer eller Irming ryger ud. Og så skal lille-Lars til at lave mirakler, siger Lars Rasmussen til avisen.

