Det kører i olie for Aalborg Håndbold.

Cheftræner Stefan Madsens tropper har indledt sæsonen ubesejret, og søndag aften møder de regerende danske mestre Elverum fra Norge på udebane i Champions League-gruppespillets første kamp.

»Vores sportslige ambitioner er i forhold til sidste sæson uændrede. Målsætningen er igen at spille med om medaljer i de hjemlige turneringer. I Champions League venter der os spændende udfordringer i form af kampe mod blandt andre Flensburg, Barcelona og Paris Saint-Germain. Vi går helt klart efter at tage kampen op mod alle hold og satser på videre avancement fra gruppespillet,« siger bestyrelsesformand Eigild B. Christensen.

Han er langt fra kendt af de fleste i dansk idræt. Men uden mangemillionærens involvering havde Aalborg Håndbold næppe nået det høje sportslige niveau, man har i dag.

Aalborg Håndbolds anfører Rene Antonsen med pokalen efter sejren i den tredje og altafgørende DM-finalekamp mod GOG. Foto: Henning Bagger

»Han har været altafgørende for vores succes. Da vi sent på året i 2010 kom ud af AaB-koncernen, var det ham, der smed den krævede kapital, og siden har han blandt andet lagt 10 mio. kroner ud til vores nye tribuner i Gigantium. Et beløb vi afdrager løbende på,« siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, til B.T.

Aalborg Håndbold har pt. en aktiekapital på 4,7 mio. kroner.

65 procent af disse penge kommer fra Eigild B. Christensen, mens Jan Larsens og Coolshop-ejer Mark Nielsens aktionærandele andrager henholdsvis 13 og 22 procent.

Eigild B. Christensen foretrækker dog på velkendt nordjysk facon at tale sit engagement ned.

Mangemillionæren Eigild B. Christensen er bestyrelsesformand og storinvestor i Aalborg Håndbold. Foto: JESPER VOLDGÅRD

»Det passer mig fint, at både Jan og Mark er med, så det hele ikke bare hænger på mig. Jeg er er jo efterhånden ved at være pænt oppe i årene,« siger 64-årige Eigild B. Christensen og tilføjer:

»Men så mange penge har jeg altså heller ikke lagt i klubben. Vi driver Aalborg Håndbold som en forretning og har den egenkapital, der kræves for at kunne skrive kontrakter. Eftersom vi hvert år tjener lidt penge, kan vi ad den vej holde det kørende.«

Typografuddannede Eigild B. Christensen har tjent en pæn del af sin formue på salget af trykkerivirksomheden Color Print. Den handel kostede i 2006 kapitalfonden Polaris intet mindre end 635 mio. kroner. Nu er han i stedet involveret i såvel billeasing som boligbyggeri.

»Ikke alle de ting, jeg har investeret i, har været lige gode forretninger. Men der er stadig penge på kistebunden. Jeg skal derfor ikke klage. Senest har jeg været et smut i Spanien for at køre lidt Ferrari-ræs. Det har været skidesjovt. For det har dernede ikke drejet sig om at komme først, men om at hygge sig,« fortæller Eigild B. Christensen.

Blå bog Eigild B. Christensen 65 år

Gift med Sonja Bødker Christensen og far til to børn

Uddannet typograf

Opbyggede og børsnoterede den nordjyske virksomhed Color Print (solgte sine aktier til Polaris i 2006 for angiveligt 635 mio. kroner)

Er i dag ejer af leasingselskab, der udlejer specialbiler som Ferrari, og udlejer af boliger i blandt andet Aalborg og København

Selv har han aldrig spillet håndbold.

»Da jeg var yngre, spillede jeg fodbold. Men i min hjemby (i Aalborg-forstaden Vadum, red.) var der et talentfuldt hold. Her inviterede klubben mig på et tidspunkt til sponsormøde, og pludselig sad jeg med i bestyrelsen. Jeg følte derfor en vis forpligtelse, da klubben for knap 10 år siden ikke længere var en del af AaB-koncernen, og jeg har absolut ikke fortrudt min involvering,« siger Eigild B. Christensen, der understreger, at han ikke går med planer om at trække sig ud.

»Overhovedet ikke. Jeg elsker at følge de unge mennesker og ønsker at være med lige så længe, de kan holde mig ud. At komme ind i et omklædningsrum efter en vundet kamp er fantastisk. Det er svært at sige, hvad der var sket, hvis ikke jeg var gået med i projektet i 2010. Men det er indiskutabelt, at håndbolden i AaB-regi gav drønende underskud. Så måske ville der i Aalborg ikke have været håndbold på eliteniveau i dag,« lyder Eigil B. Christensens slutreplik.

Aalborg Håndbold præsenterede for et par uger siden et overskud på 410.516 kroner før skat for regnskabsåret 2018/2019. Det var niende gang i træk, at den nordjyske klub havde plus på bundlinjen.