»Danmark vinder medaljer ved dette VM.«

Sådan lød den kontante melding fra B.T.s sportskommentator Søren Paaske lørdag. Han har set nok ved årets slutrunde til, at han nu fuldt og fast tror på, at de danske kvinder kan hive metal med hjem for første gang i otte år.

Det er da også blevet til lutter sejre for Jesper Jensens mandskab, der har vundet alle fem kampe ved VM i Spanien med 11 mål eller mere.

Alligevel er 'medaljer' ikke ligefrem et ord, der bliver brugt særlig meget på det danske landshold – i hvert fald ikke offentligt.

»Jeg vil altid være ked af at snakke placering,« lyder det således indledende fra landstræner Jesper Jensen, da han bliver foreholdt Søren Paaskes seneste klumme.

B.T.s sportskommentator tror på dansk metal om halsen, fordi lodtrækningen ved dette års VM er særdeles god, men også fordi landsholdets udtryk er så positivt.

»Der er en helt anden ro, end vi tidligere har set. Fundamentet ser stærkt ud, og spillerne virker mere modne og afklarede,« skriver han blandt andet i klummen.

Og den del kan landstræneren til gengæld godt købe ind på.

Jesper Jensen er begejstret for, hvad det danske landshold viser ham hver eneste dag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jesper Jensen er begejstret for, hvad det danske landshold viser ham hver eneste dag. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, vi har bevæget os tættere på verdenstoppen, og det er ligesom det, vi skal gå og arbejde med hele tiden. Når man ikke er verdenstoppen, så skal man arbejde på det, og vi kæmper hver evig eneste dag, vi mødes, på at blive de bedste i verden,« siger Jesper Jensen.

Han peger især på det vilde engagement, som han har oplevet, siden han begyndte som landstræner.

»De dukker op til hver håndboldtræning, styrketræning og kamp med fuld krigermaske på. Der er ét mål, og det er ikke 'mig', det er det danske landshold. De er fuldstændig kolde over for, hvem der scorer mål, og når Bur (Burgaard, red.) spiller godt, er Mette (Tranborg, red.) glad, og når Mette spiller godt, er Bur glad. Det er det samme med keeperne og stregspillerne.«

Med andre ord er der i den grad en god fornemmelse i den danske VM-lejr. En lejr, der også lader til at tro på, at det kan gå hen og blive en rigtig sjov slutrunde.

Trine Østergaard håber, at Danmark kan fortsætte de meget positive takter. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Trine Østergaard håber, at Danmark kan fortsætte de meget positive takter. Foto: Liselotte Sabroe

Den danske fløjspiller Trine Østergaard sidder således med et stort smil og har helt den samme følelse.

Men det betyder ikke, at hun forventer, at det bliver til en VM-medalje.

»Jeg har jo en drøm om at vinde medaljer, hver gang jeg tager til en slutrunde. Det har jeg haft, lige siden jeg startede til håndbold. Det har altid været en kæmpe drøm for mig, så det er sådan nogle ting, der fylder for en.«

»Jeg forventer ikke, at vi får medaljer. Men jeg synes, vi har spillet til det, som det har set ud indtil nu. Vi har gjort det sindssygt godt og har haft heldet med lodtrækningen i år. Det betyder også meget. Men jeg håber på det bedste og håber på, at vi kan ride videre på den her bølge.«

Ved sidste års EM-slutrunde endte det hele i en kæmpe skuffelse, da det danske landshold missede bronzemedaljen efter en skidt kamp mod Kroatien.

Vi skal derfor helt tilbage til 2013 for at finde den seneste gang, de danske kvinder ikke gik tomhændede hjem. Her blev det til VM-bronze.

Danmarks jagt på medaljer fortsætter søndag aften, når de møder Tyskland i en direkte duel om førstepladsen i mellemrunden.