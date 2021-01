Danmark er klar til VM-semifinalen efter en historisk gyser mod Egypten.

Efter to gange forlænget spilletid og straffekastkonkurrence endte Nikolaj Jacobsens tropper med at vinde 39-38.

Og det er en kamp, som aldrig nogensinde vil blive glemt, fastslår B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

»Det her er det mest vanvittige, jeg nogensinde har set i en håndboldkamp. Det kommer til at skrive sig ind i historiebøgerne som det mest dramatiske nogensinde. Den havde alt - og mere til. Selv hvis man havde sat sig ned og forsøgt at skrive et mere dramatisk manuskript for en kamp, så ville det ikke kunne lade sig gøre. Den kamp glemmer vi aldrig.«

Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

Danmark kan mere end nogen anden takke Niklas Landin for, at det endte med en dansk gevinst efter det vilde drama.

Den danske anfører bød ind med vigtige redninger i slutfasen, og han snuppede blandt andet to forsøg i straffekastkonkurrencen - og endte dermed med at blive afgørende

Derfor er han også blevet belønnet med et 10-tal - topkarakter - her hos B.T., og han kan ikke få nok ros ifølge B.T.s sportskommentator Søren Paaske.

»Niklas Landin viser os alle sammen, hvorfor han er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller. Hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt det prædikat er fortjent, så blev al tvivl da manet i jorden i aften. Det var en opvisning i at være god, når det gælder,« siger han og tilføjer:

»De egyptiske skytter kommer til at få mareridt i flere år om Landin.«

Omvendt havde Mikkel Hansen en rigtig dårlig kamp, og han var skyld i, at landsholdet smed det, der ellers lignede en sikker sejr væk i den første forlængede spilletid.

Søren Paaske tror dog på, at verdensstjernen nok skal vise sig frem fra en bedre side i semifinalen.

»Mikkel Hansen vil være rigtig træt af sig selv efter den her præstation. Han var jo lige ved at sende Danmark ud af VM på egen hånd. Han må have været mere mærket af sin sygdom, end vi havde regnet med på forhånd, for det der var så langt fra hans normale høje niveau, at jeg ikke kan finde andre forklaringer.«

»Det gode er, at jeg umuligt kan forestille mig, at han spiller så dårligt to kampe i træk. Så mon ikke han nok skal stå noget skarpere i semifinalen. Og det får Danmark også brug for, for der bliver modstanderen på et noget højere niveau,« siger han.