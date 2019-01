Efter at have siddet og kukkeluret på udskiftningsbænken det meste af VM, var der lige pludselig en stor rolle til Morten Olsen, da Danmark tidligt fredag aften pulveriserede de regerende franske verdensmestre i VM-semifinalen i Hamborg.

Morten Olsen styrede det danske angrebsspil med stor autoritet, og så bankede han bolden i kassen adskillige gange i 38-30-triumfen.

Godt set af Nikolaj Jacobsen at gemme dig til VM-semifnalen!

»Ja, hvis det har været hans taktiske træk, så var det meget snedigt af ham. Jeg ved ikke, om det er det, han har tænkt fra start af. Det kan godt være, han vil påstå det, haha,« grinede Olsen, da han efter kampen bevægede sig igennem horden af medier, der pludselig gerne ville snakke med VM-jokeren.

»Ej, vi er virkelig et helt hold, og på et eller andet tidspunkt får man en rolle, og så handler det om at gøre det så godt som muligt - for holdets skyld. Dem, der spiller prøver bare at få holdet til at vinde.

»Og nu har vi vindet ni ud af ni, så vi kan ikke rigtig diskutere, om der er noget, der har været rigtigt eller forkert.«

Danmark spiller VM-finale i Boxen i Herning på søndag.

Lige nu spiller Norge og Tyskland om rettigheden til at møde Olsen-banden i heksekedlen på den jyske hede.