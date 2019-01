Kampen om VM-guldet bliver i bedste Game of Thrones-stil en dyst om den nordiske håndboldtrone.

Danmark møder Norge i finalen i Jyske Bank Boxen i Herning. Det har været Danmarks solide hjemmebane under slutrunden, hvor vi allerede i gruppespillet krydsede klinger med de norske overboer.

Her blev det efter en tæt start på kampen en ret sikker sejr til Danmark på 30-26, og så var overhånden allerede på plads. Og kære Norge, der er flere gode grunde til, at I må nøjes med lillebror-rollen på søndag.

B.T. giver her tre gode bud på, hvorfor Danmark er suveræne i forhold til Norge - og ét enkelt, hvor vi halter efter.

Dansk OL-guld i Rio 2016. Norge vandt OL-medalje i... Nåååårh nej. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Dansk OL-guld i Rio 2016. Norge vandt OL-medalje i... Nåååårh nej. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Titler

Lad os slå det fast med syvtommersøm. Danmark er storebror i det indbyrdes medajleregnskab, når det kommer til herrehåndbold.

OL-guld 2016, EM-guld 2008 og 2012 samt tre VM-sølvmedaljer, et VM-bronze, et EM-sølv og tre EM-bronze hænger i i det danske pokalskab.

Norge har fået den seneste medalje af de to nationer med VM-sølvet i 2017. Fornemt. Men så er der heller ikke andet end fjerdepladser at komme efter.

Skjerns Bjarte Myrhol jubler over norsk VM-finale. Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Skjerns Bjarte Myrhol jubler over norsk VM-finale. Foto: ANNEGRET HILSE

Alle nordmænd er glade for Danmark

Vi ved godt, at I i Norge er vilde med Danmark. Alkoholen og pizzaen er billigere (og bedre), men jeres håndboldhelte er sørme også glade for at være her.

Ud af de 17 spillere, der er med omkring det norske landshold til VM-slutrunden, har ni spillet i Danmark - heriblandt den store stjerne Sander Sagosen, der var i Aalborg fra 2014-17. Bjarte Myrhol og Eivind Tangen er stadig i Skjern, mens fire spillere har taget skridtet videre fra Danmark i 2018. Og landstræner Christian Berge har også trænet syd for Skagerrak.

Hvor mange danskere, har været et smut forbi Norge? Et stort, rundt nul.

Joachim Boldsen er udlejet til norsk TV3 uder VM. Foto: Claus Fisker Vis mere Joachim Boldsen er udlejet til norsk TV3 uder VM. Foto: Claus Fisker

Hvem er jeres ekspert?

DR og TV 2 deler VM-rettighederne i Danmark, mens det i Norge er Viasat, der viser kampene.

Tidligere landsholdsspillere i form af Lars Krogh Jeppesen og Camilla Andersen pryder studiet hos DR, mens Claus Møller Jakobsen og Daniel Svensson er fast hos TV 2. Hvem har man hentet ind i Norge? Joachim Boldsen.

Kan det virkelig passe, at man i Norge skal sætte sin lid til en dansker for at gøre seerne kloge på håndbold? Svaret er tilsyneladende ja.

Magnus Gullerud. Skønt navn. Her i kamp med Egyptens Ali Zeinelabedin. Også skønt. Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Magnus Gullerud. Skønt navn. Her i kamp med Egyptens Ali Zeinelabedin. Også skønt. Foto: SRDJAN SUKI

Fede navne

Okay, her må vi bøje os. Der er godt med sus over de norske navne, hvor vi i Danmark rent navnemæssigt peaker med Mads Mensah.

Eivind Tangen. Christian O'Sullivan. Magnus Gullerud. Gøran Johannesen. Alexander Blonz. Harald Reinkind. Der er godt med schwung over de norske navne.

Man kan jo elske, at man i den norske trup har Magnus Rød. Det lyder jo næsten som om, han hepper på Danmark. Og så savner vi Kent Robin Tønnesen.