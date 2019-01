Jannick var på den grønne Green efter sin pragtindsats i Danmarks vigtige mellemrunde-sejr over Ungarn i Boxen.

Efter at have stået i skyggen af Niklas Landin i de første fem VM-kampe, fik Magdeburg-sprællemanden efter et kvarter chancen i det danske bur. Og den greb han.

Gang på gang pillede han pynten af de ungarske afslutninger, og han blev efterfølgende også belønnet med et 9-tal i B.T'.s karakterer.

Præstationen var nærmest en lettelse for den langhårede keeper.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Jeg er sindssygt glad for at kunne bidrage. Det har jeg manglet lidt indtil videre i denne turnering. Det har været indhop i de sidste 10 minutter af kampene. Jeg fik lov at starte mod Saudi Arabien, men det var sgu ikke så sjovt. Så det var fedt at få lov til at bidrage til en vigtig sejr,« fortalte Jannik Green, der med typisk målmandsperfektionisme fremhævede et par af sine få svipsere i kampen.

»Langt hen ad vejen var jeg tilfreds. Der var lige en fase i anden halvleg, hvor der var et par ærgerlige bolde, der røg ind, selv om jeg havde hånden på. Ellers kunne kampen være lukket lidt før.«

Han måtte igen igen storrose kulissen i Boxen, hvor 15.000 fans skabte en sydende kedel med Volbeat-sang, 'Tarzan Mama Mia' og bølgegang.

»Det giver et fantastisk boost. Når vi har lidt problemer, så er de der bare. De bærer os frem. Så når det er svært, så får vi de sidste procenter fra tilskuerne,« der i øvrigt gav en svensk journalist ret i, at Sverige stadig har verdens bedste målmandsduo med Andreas Palicka og Mikael Appelgren.

»Der er mange gode målmænd i verden, men de gør det rigtig godt.«

Hvilken duo, der egentlig er bedst bliver alle klogere på på onsdag, hvor Danmark og Sverige krydser klinger.