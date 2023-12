Lone Mathiesen vandt i 1997 VM-guld til Danmark. Syv år senere fik hun en datter, som nu slås for VM-guld.

Æblet falder ikke langt fra stammen, siger man.

Og hvis man tager et kig på Julie Scagliones stamtræ, så kan man hurtigt tyde, at den 19-årige slutrundedebutant har håndboldgenerne med sig.

Hendes mor, Lone Mathiesen, var nemlig med på holdet, da Danmarks håndboldkvinder senest vandt guld ved en VM-slutrunde i 1997.

Og det har ikke overraskende været et stort tema, siden familiens næste store håndboldtalent blev udtaget til årets verdensmesterskab på hjemmebane.

- Det har været sjovt at høre om hendes oplevelser, for det er ikke noget, hun går og praler med, siger Julie Scaglione med et grin.

- Min mor og jeg blev interviewet sammen derhjemme på et tidspunkt, og da hev hun VM-medaljen frem. Det var første gang i mit liv, at jeg så den og hendes spillertrøje fra dengang, siger hun.

Lone Mathiesen spillede på landsholdet med legender som Anja Andersen, Anette Hoffmann og Anne Dorthe Tanderup.

Og det har været helt naturligt for Julie Scaglione at omgås sin mors gruppe af nære håndboldveninder, som blandt andre tæller verdensmesteren og den dobbelte OL-guldvinder Tina Bøttzau.

- Hele min mors vennekreds er de gamle håndboldtøser, som vi har holdt ferier med i hele mit liv, og de har været med til min konfirmation og alt muligt andet.

- De interesserer sig næsten lige så meget for min håndboldkarriere, som min mor gør. Det er sjovt, at jeg i en ret tidlig alder har været i den verden, siger Julie Scaglione.

Den hårdtskydende bagspiller fra Ikast Håndbold er den klart yngste spiller i VM-truppen og derfor også den, der har færrest erfaringer fra håndboldbanen.

Derfor bruger hun løbende sin mor som moralsk støtte og sparringspartner i forhold til alt det, hun som ungt talent går igennem i tilværelsen som professionel håndboldspiller på allerhøjeste niveau.

- Min mor er rigtig god til at sparre med mig. Hun ved, at der er styr på det håndboldmæssige i både Ikast og her på landsholdet. Men i forhold til det mentale har hun været en stor hjælp, siger Scaglione.

- Hun har også prøvet at spille foran rigtig mange mennesker, så det har hun været god til at forberede mig på. Og hun har lært mig, at der altid vil komme dårlige kampe, og at det ikke er værre, end at man bare må rejse sig i den næste, siger hun.

Julie Scaglione kan indtil nu prale af lidt mere end en håndfuld optrædener på det danske landshold.

Hun fik debut på Ikasts førstehold allerede som 16-årig og er nu fast inventar hos midtjyderne, som spiller med i Champions League og toppen af den danske liga.

/ritzau/