Det var for tydeligt, men flere af de danske stjerner er ikke i tvivl. De havde gjort præcis det samme selv.

»Jeg synes ikke, den spanske spiller skal juble åbenlyst. Alle andre hold havde gjort det samme som Spanien. De havde gået efter at få Tyskland med og få flere point med selv. Det er der ingen tvivl om. Det havde jeg også gjort.«

Sådan lød det prompte fredag eftermiddag fra Mette Tranborg, da hun blev spurgt til den kamp, der de sidste par dage for alvor har fået debatten til at koge.

I sidste kamp i EM-gruppespillet var Spanien foran med 23-20 i sidste minut mod Tyskland, og dermed var de sikre på at gå videre.

Men for at få to point med, skulle tyskerne med videre på bekostning af Polen.

Derfor hamrede spanske Jennifer Bermejo pludselig bolden langt over mål fra egen banehalvdel.

I det næste angreb scorede Tyskland, og spanske Paula Argos jublede tydeligt inde på banen, inden Spanien undlod at afslutte på det sidste angreb.

Det betød spansk sejr på 23-21, hvilket betød, Tyskland gik videre på en bedre målscore i det indbyrdes regnskab mellem de tre hold.

Spanien efter sidste gruppekamp mod Tyskland. Foto: SAVO PRELEVIC

At Spanien spillede på resultatet, kan de ikke se noget problem i i den danske lejr.

»Jeg havde bare ikke jublet, så det blev åbenlyst. Den del synes jeg måske ikke helt er okay. At Spanien spiller for at stille sig selv bedst muligt, er en del af gamet. Det er sådan, turneringen er bygget op,« siger Mette Tranborg.

Og hun får opbakning af Kathrine Heindahl, der sagtens kan forstå, der bliver spillet på resultatet. Hun er dog enig i, at der skulle have været skruet ned for den åbenlyse jubel.

»Jeg ville i hvert fald håbe, at hvis det kom til os, så ville vi gemme det, til vi var for os selv i omklædningsrummet. Så kan man godt være glade for det, men jeg synes måske, at det lige er at gå over grænsen at gøre det så tydeligt inde midt på banen ved en scoring af modstanderholdet,« siger hun.

Kathrine Heindahl og flere andre i den danske lejr forstår godt Spanien. Foto: Liselotte Sabroe

Meningerne har været delte. I den polske medielejr blev det kaldt en skandale, og i TV 2-studiet torsdag aften var diskussion stor mellem Lærke Møller og Bent Nygaard.

Førstnævnte var på Spaniens side men syntes dog, der blev jublet for meget, hvor sidstnævnte mente, at 'hvis vi skal bevare spillets og menneskers integritet, så kan vi ikke tillade sådan noget dér'.

Men spørger du i landsholdslejren, handler det mere om reglerne og måden, det hele er skruet sammen på. Samtidig er Louise Burgaard også lettet over, det ikke var hende, der stod i situationen.

Ligesom sine landsholdskollegaer mener hun også, at det primære problem er, at der bliver jublet. I hvert fald så åbenlyst, men havde hun selv stået i situationen, havde det også været svært.

Louise Burgaard til pressemøde. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes helt klart, at det er der, filmen knækker. Du skal aldrig nogensinde stå og juble, når din modstander scorer. Men igen, der er kæmpe forskel på at komme over i mellemrunden med to point og nul point. Så jeg kan heller ikke klandre dem for at spille efter spillets regler, men det kommer virkelig til at se dumt ud,« siger hun og fortsætter:

»Og så er jeg bare rigtig glad for, at vi aldrig har stået i den situation, for jeg er verdens dårligste løgner og har så dårligt pokerface, at jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skulle have gjort med den bold, hvis der var nogen, der havde fortalt mig, at ‘du skal prøve at lade være med at score nu’.«

Landstræner Jesper Jensen forstår alle parter. Han forstår udmærket, at Polen er 'pissesure', mens han også sagtens kan forstå, at både Spanien og Tyskland var glade.

»Det er en meget speciel situation. Jeg drømmer om, situationen ikke kan ske. Det er svært at sige, man ikke kan forstå Spanien. Fordi hvad skal du vælge? At komme over i mellemrunden med nul eller to point? Der tror jeg, de fleste svarer to point, for vi ved selv, hvor meget det betød for os at slå Sverige og få to point med,« siger landstræneren og uddyber:

»Er du villig til at gå på kompromis med din integritet? Der er vidt forskellige vurderinger, men jeg synes, reglerne burde være sådan, det ikke kunne lade sig gøre. Det havde været nemmest, hvis man bare fik alle sine vundne point med over, selvom man skiller et hold fra. Så var vi ude over det, og så talte alle point,« siger han.