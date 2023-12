I Sverige raser debatten i øjeblikket omkring VM-slutrunden i håndbold, der arrangeres i Danmark, Sverige og Norge.

Emnet er den såkaldte forhåndsplacering af nationer, som værtsnationerne har indflydelse på. Hos Aftonbladet er det kommet frem, at den svenske landstræner Tomas Axnér har været med inde over at vælge Montenegro.

Det betyder konkret, at Sverige kommer til at møde montenegrinerne i mellemrunden. Norge har valgt Frankrig, mens Danmark har valgt tyskerne.

Otte hold blev forhåndsplaceret Gruppe A, Göteborg – Sverige Gruppe B, Helsingborg – Montenegro Gruppe C, Stavanger – Norge Gruppe D, Stavanger – Frankrig Gruppe E, Herning – Danmark Gruppe F, Herning – Tyskland Gruppe G, Frederikshavn – Spanien Gruppe H, Frederikshavn – Holland

Det har medført en kras kritik fra svenske Per Johansson, der står i spidsen for Holland. Han mener, at de nordiske lande ikke er meget bedre end de lande, man har kritiseret i en lang årrække.

Valget af de tre nationer gør, at hvis de tre værtslande vinder deres mellemrunde, kan man undgå hinanden indtil semifinalen. Ifølge Aftonbladet har Sveriges VM-chef Krister Bergstrøm sagt, at man har truffet sit valg udelukkende af sportslige årsager.

Hos DanskHåndbold afviser man fuldstændig, at der er andre årsager bag end at få mest ud af slutrunden kommercielt.

»Vi kigger overhovedet ikke på, hvem vi gerne vil møde. Det er udelukkende kommercielt. Vi kigger på, om vi kan lave et mesterskab, hvor vi håber på mange tilskuere og gode tv-billeder. Og at vi kan være heldige at lave lidt mønt på, at der kommer folk i hallerne,« siger næstformand og leder af VM-organiseringskomiteen, Jan Kampman til B.T.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han henviser til, at reglerne har været de samme i mange år.

»Det har været sådan i mange år, at man har mulighed for at placere et hold i hver pulje, som man tror kan trække. Hos os er det nærliggende, at vores naboer fra syd, Tyskland, kunne køre fra grænsen til Herning. Vi har placeret Holland i Frederikshavn, fordi det er et kendt hold i Danmark og har ry for at trække tilskuere med. I 2015 placerede vi eksempelvis Norge i Frederikshavn, fordi der nok ville komme en del nordmænd.«

Men er det sportsligt fair, synes du?

»Det kigger vi ikke på, vi kigger på, at der kommer folk i hallerne, og det er IHF, der vedtager retningslinjerne. Det er ens for os alle sammen. Det er ikke noget nyt. Det er også sådan, når vi spiller slutrunder i andre lande,« siger han.

Landstræner Jesper Jensen afviser da også, at han skulle have koordineret modstandere med sin svenske kollega Tomas Axnér og den norske landstræner Thorir Hergeirsson.

»Nej, det kan jeg godt afkræfte. Jeg har snakket med dem begge mange gange, men det har været om Team Esbjerg-spillere på landsholdet.«

Har det en sportslig konsekvens, synes du, at man forhåndsplacerer?

»Jeg tror, at vi skal huske på, at vi er en sportsgren, der skal kommercialiseres lidt. Og vi vil gerne nå ud til et bredt publikum, det kræver fyldte haller, og det skal man jo kigge på. Det er det vigtigste.«

»Det gælder både for kvinder og herrer, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at skabe så fedt et produkt som muligt. Og så kan det give nogle fordele her og der, ja... Det tror jeg sgu ikke, jeg har den store holdning til. Det er der andre, der har mere forstand på.«

Danmark møder Rumænien tirsdag i gruppefinalen.