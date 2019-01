Det bliver det kroatiske dommerpar Matija Gubica og Boris Milošević, der skal dømme VM-finalen mellem Danmark og Norge.

Og det er et rigtig godt valg. Men det er også usædvanligt, mener den tidligere topdommer i IHF-regi Lars Ejby Pedersen. For dommerparret dømte også semifinalen mellem Frankrig og Danmark.

»Jeg erindrer simpelthen ikke, at der er et par, der har dømt begge kampe, altså både semifinalen og finalen,« siger han.

Lars Ejby Pedersen fastslår, Matija Gubica og Boris Milošević er et rigtig dygtig dommerpar, og han har kun rosende ord om de to dommere, som Mikkel Hansen og kompagni skal flattere søndag aften. Han ser heller ikke problemer, i at de dømmer finalen.

Boris Milosevic uddelte ved EM 2018 rødt kort til Mikkel Hansen i en kamp mod Ungarn. / AFP PHOTO / Attila KISBENEDEK Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Boris Milosevic uddelte ved EM 2018 rødt kort til Mikkel Hansen i en kamp mod Ungarn. / AFP PHOTO / Attila KISBENEDEK Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Man så det meget tydeligt i semifinalen; det er et dommerpar, som er uhyre koncentrerede, og som formår at skabe balance i kampen, så begge hold føler sig trygge ved dem,« siger han og tilføjer:

»De får sat sig på kampen i begge ende fra starten, og så ender vi med næsten ingen udvisninger i den sidste del af kampen, fordi de har været inde og markere.«

Lars Ejby Pedersen var selv dommer i perioden fra 1991 til 2012, og her havde han fornøjelsen af at arbejde sammen med det kroatiske par. Han kalder dem for 'glade' og 'joviale' mennesker og fortæller, at de var en fornøjelse at tilbringe tid med.

»Hvis jeg var træner, ville jeg ikke spekulere et sekund på, at det er de to, der skal ind og dømme. Deres bundniveau er ekstremt højt,« siger han.

Lars Ejby Pedersen er dog - uagtet hvilket dommerpar, der skal dømme - overbevist om, at Danmark bliver verdensmestre.

»Vi spiller fantastisk som hold, og kan man videreføre spillet fra Hamborg (fra sejren over Frankrig i semifinalen, red.), så er vi verdens bedste,« afslutter han.

Danmark møder Norge klokken 17.30 søndag.

