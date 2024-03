Det var uden en velkendt figur i staben, at håndboldkvinderne tjekkede ind til den første samling siden VM i december.

For her stoppede landsholdslegenden Christina Roslyng som team manager, hvor hun har spillet en essentiel rolle i landsholdets oprejsning de senere år.

Og endnu er hendes afløser ikke på plads, oplyser landstræner Jesper Jensen.

»Jeg håber, at vi kan have afløseren klar til samlingen i april, men som jeg har sagt til spillerne, er det en ret væsentlig figur at få ind. Det er en person, der forhåbentligt både overlever Lars (Jørgensen, red.) og jeg samt nogle af spillerne,« siger Jensen til B.T. og fortsætter:

Cheftræner Jesper Jensen venter gerne på den helt rette profil.

»Hvis vi gør os rigtigt umage, kan vi være heldige at finde en, der kan være her i mange år, og som kan være ryggraden for kulturen på det danske kvindelandshold i mange år fremover. Derfor har vi ikke mere travlt, end at det er vigtigere at finde den rigtige.«

Det er forbundets sportschef Morten Henriksen, der står for samtalerne og ansættelsen, mens Jesper Jensen sammen med sin assistent Lars Jørgensen biddrager til processen.

»Vi er kommet med ideer og forslag. Men det er Morten, der styrer det, for han skal kunne se hende have en rolle mange år ud i fremtiden. Og nu siger jeg hende, for det vil vi rigtig gerne have, hvis det kan lade sig gøre. At det er en kvinde. Og det er ikke et krav, man skal have været elitespiller før, men vi ser det som en stor fordel,« lyder ønskerne fra Jensen.