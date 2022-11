Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun er danskernes største trussel.

Hele 556 gange har den slovenske anfører, Ana Gros, svinget venstrearmen og kastet bolden i mål.

Den vanvittige rekordpræsation er ikke gået ubemærket hen for mange håndboldseere eller -modstandere, og det er heller ikke undtagelsen for hverken Kathrine Heindahl eller Sandra Toft, som kalder hende en af verdens bedste skytter udefra.

Forskellen er bare, at de to danske landsholdsstjerner kender hende lidt bedre end de fleste.

Ana Gros (i midten) spiller til daglig sammen med danske Anne Mette Hansen (th.) og Sandra Toft i Györ. Foto: Csaba Krizsan Vis mere Ana Gros (i midten) spiller til daglig sammen med danske Anne Mette Hansen (th.) og Sandra Toft i Györ. Foto: Csaba Krizsan

Kathrine Heindal og Ana Gros var de eneste to udlændinge i CSKA Moskva-truppen, som forlod Rusland, da landet invaderede Ukraine i februar.

Og selvom de kun nåede at spille sammen i otte måneder, fik de et tæt forhold.

»Jeg brugte helt vildt meget tid med hende. Det er klart, at man hurtigt bliver meget tætte, fordi i Rusland havde vi også den udfordring, at det langtfra var alle, der snakkede engelsk, så vi udlændinge blev hurtigt en meget sammentømret gruppe,« siger Heindahl og fortsætter:

»Jeg havde otte fantastiske måneder med hende, og uden for håndboldbanen er hun meget omsorgsfuld og sød og en, jeg virkelig nød at bruge tid med.«

Kathrine Heindahl skal inden længe møde sin gode veninde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl skal inden længe møde sin gode veninde. Foto: Liselotte Sabroe

Efter afskeden med Rusland har Heindahl og Gros mødt hinanden et par gange over en kop kaffe.

Men når de står over for hinanden på fredag i Zlatorog Arena i den slovenske by Celje, er der intet venskab mellem dem.

»Når de 60 minutter starter, er jeg ikke veninder med hende. Det fede ved de venskaber, man får i håndbold, er, at alle er fuldt bevidste om, at der kun er en ting, der tæller, når man går på banen, og det er sejren. Lige så snart, der er fløjtet af, kan man være veninder igen.«

»Men hvis jeg har tacklet hende i jorden, skal jeg nok give hende en hånd, så hun kommer op at stå, men jeg er også klar til at tackle hende igen,« siger Heindahl.

Fredag bliver ikke første gang, at Heindahl og Gros står over for hinanden. Her ses de tilbage i 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fredag bliver ikke første gang, at Heindahl og Gros står over for hinanden. Her ses de tilbage i 2017. Foto: Liselotte Sabroe

Da Ana Gros sagde farvel til CSKA Moskva, skiftede hun tilbage til ungarske Györ, som hun forlod for ti år siden.

Her blev hun igen holdkammerater med den danske målvogter Sandra Toft, som hun også tidligere har spillet med i den franske klub Brest.

Ikke nok med, at de to stjerner er blevet forenet i samme klub, bor de også i samme lejlighedskompleks.

»Jeg har det rigtig sjovt med Ana Gros uden for banen. Hun er en joker og en humørbombe. Hun er sgu sjov, hun er grineren,« fortæller Sandra Toft, som heller ikke er bleg for at rose sin mangeårige holdkammerat.

»Det er jo ikke sådan, at der ikke er en opskrift på at stoppe hende,« lyder det fra Toft om holdkammeraten Gros. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere »Det er jo ikke sådan, at der ikke er en opskrift på at stoppe hende,« lyder det fra Toft om holdkammeraten Gros. Foto: Liselotte Sabroe

»Hun er jo klart den største stjerne og det største navn. På en god dag kan hun lave rigtig mange mål og lave meget ravage.«

Om den slovenske stjerne kommer til at lave ravage i det danske forsvar, finder vi ud af fredag, hvor Danmark og Slovenien tørner sammen i åbningskampen ved EM.

Du kan følge slutrunden fra start til slut lige her på bt.dk.