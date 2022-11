Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fem.

Så mange straffekast formåede det danske kvindehåndboldlandshold at brænde i lørdagens kamp mod Kroatien.

Men det bekymrer ikke den danske landstræner, Jesper Jensen.

»Hun er en dygtig målmand, Pijevic. Og ja hun er god til at tage straffekast, og hun kom lidt ind i hovedet på os med de straffekast,« siger landstræneren og fortsætter:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Men Kris (Kristina Jørgensen, red.) gør det fint, og så er det jo bare super cool – og det fortjener ros, at Michala (Møller, red.) bare napper tre på tre i den periode der. Så det skal vi bare være rigtig glade for. Vi har også periode, hvor der er tryk på, og det håndterede hun på smukkeste vis.«

Emma Friis startede med at brænde to straffekast, hvorefter Simone Petersen, Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen fulgte trop.

Det gav plads til Michala Møller, som på flotteste vis scorede tre mål på tre forsøg.

Alligevel har Jesper Jensen ikke besluttet sig for, om han vil bytte rundt på, hvem der skal være først på listen til at kaste straffekast fremover.

Michala Møller kom ind og scorede på tre straffekast ud af lige så mange mulige. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michala Møller kom ind og scorede på tre straffekast ud af lige så mange mulige. Foto: Liselotte Sabroe

»Det ved jeg ikke. Det er ikke, fordi vi går i panik over, at Friis brænder en enkelt. Vi er ret rolige omkring det.«

»Jeg synes stadig, at vi har en masse dygtige straffekastskytter, og ja nu har vi ramt to kampe – mod Slovenien og i dag, hvor vi ikke helt får scoret på vores straffe regelmæssigt. Men igen, når vi kigger over lang tid, så synes jeg, at vi har meget godt styr på det.«

Trods de brændte straffekast trak Danmark sejren i land, og besejrede Kroatien med cifrene 26-17.

Onsdag venter den sidste mellemrunde kamp mod rivalerne fra Norge.

En kamp, du selvfølgelig kan følge live her på bt.dk.