Selvom tilskuerrækkerne i Jyske Bank Boxen står tomme hen under dette års EM, så skal de danske håndboldkvinder ikke føle sig glemt.

Næsten 1,4 million danskere tændte for deres tv tirsdag aften, da Danmark skulle møde Rusland i gruppefinalen.

Og man må sige, at danskerne er vilde med håndbold. For da Danmark mødte Montenegro i starten af december, så 1.094.000 danskerne med og opgøret blev det meste sete program på dansk tv i uge 49.

Igen i uge 50 toppede de danske kampe listen over de meste sete programmer i ugen, der var gået, og det glæder generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, Morten Stig Christensen. Det fortæller han til Håndbold.dk

Sådan så det ud, da Danmark slog Rusland. Foto: Henning Bagger Vis mere Sådan så det ud, da Danmark slog Rusland. Foto: Henning Bagger

»Det er en kæmpe glæde at se, at så mange danskere følger med hjemme i stuerne. Vi vidste godt, at det ville blive et meget specielt mesterskab, når vi nu ikke kan samle danskerne på lægterne, men det har alligevel været en overraskelse for os alle, hvordan det rent faktisk opleves i arenaen.«

»Derfor er det særligt vigtigt for os alle – spillere, trænere, ansatte i Dansk Håndbold Forbund og de mange frivillige omkring mesterskabet – at vide, at så mange danskere hepper med hjemme i stuerne. Det betyder alverden,« siger Morten Stig Christensen.

De danske håndboldkvinder spiller semifinale mod Norge på fredag klokken 20.30.

Hvis Danmark vinder, skal de spille finalen på søndag klokken 18. Skulle de derimod gå hen og tabe til Norge, så gælder det kampen om bronzemedaljen søndag klokken 15.30