Mere end en million danskere så med hjemme i stuerne, da Danmark smadrede Rumænien med hele 39-23 i Boxen i Herning.

Helt præcist så 1.060.000 seere med på DR 1, da Danmark tog gruppesejren og dermed sikrede sig fire point med videre i mellemrunden. Det var mere end to tredjedele af alle seere på tv og streaming på det tidspunkt.

Det viser tallene fra analysebureauet Nielsen.

Seertallet til storsejren mod Rumenæien blev kun overgået sidste år til kvindernes EM kun af finalen, og det viser dermed, at håndboldfeberen er ved at rase i Danmark.

»At vi allerede runder over en million seere i den tredje kamp ved VM, er rigtig flotte tal. Det understreger Håndboldkvindernes popularitet hos danskerne, og at håndboldfeberen for alvor har ramt os med VM på hjemmebane,« siger Henrik Jacobsen, der er administrerende direktør i DanskHåndbold.

Seertallene viser også, at DR 1 tæver TV 2 på ny.

Åbningskampen mod Serbien blev set af 875.000 på TV 2. Det var 74.000 færre, end der tunede ind og så Danmarks storsejr mod Chile på DR 1.

Nu venter den første mellemrundekamp mod Japan, som spilles torsdag klokken 20.30.

