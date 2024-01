Top 10 over de mest sete udsendelser i den forgangne uge har én ting tilfælles: Alle var fra EM i håndbold.

Det toppede, da 1.755.000 danskere så med under Danmarks smertelige nederlag efter forlænget spilletid til de evige rivaler fra Frankrig i EM-finalen.

Det viser tal fra analysefirmaet Nielsen.

Faktisk var det cirka 86 procent af alle danske tv-skærme på det tidspunkt søndag aften.

Dronning Mary var i Køln for at støtte håndboldherrerne og gav dem efterfølgende sølvmedaljer om halsen. Det var dog ikke kun i de tyske haller, at støtten til det danske mandskab var stor. Det var den i særdeleshed også hjemme i de danske stuer.

Det er stadig et stykke fra seertallene i 2019 , da Danmark sikrede sig VM-guld efter en knusende sejr over Norge med hele 31-22, hvor flere end 2,7 millioner tv-seere så med.

Dog er det ikke tal, som helt kan sammenlignes. Det skyldes, at kampen både blev sendt på DR 1 og TV 2. Henholdsvis 1,584 millioner seere så med på DR1, mens 1,156 millioner fulgte kampen hos TV2 dengang.

Nærmeste konkurrent til TV 2's håndbolddækning var X Factor, der lørdag aften trak 486.000 seere på 11. pladsen

Herunder kan du se de 10 meste sete udsendelser i den forgangne uge.