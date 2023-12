Japan scorede et spektakulært sejrsmål, og det var de danske spillere nødt til at rose midt i skuffelsen.

Danmark udlignede til 26-26 i sidste minut, men få sekunder før slutfløjt leverede Japan et spektakulært sejrsmål, da de to mødtes ved VM torsdag aften.

Da alt var på spidsen, valgte japanerne at lave et af de meget svært udførlige vip, og selv om den japanske fløjspiller måske nok var landet i feltet, da hun scorede, så talte målet.

Og de danske spillere havde trods skuffelsen over slutrundens første nederlag overskud til at rose japanerne for den detalje.

- Hvis vi havde gjort det selv, så havde vi hyldet os selv for at lave et vip med tre sekunder igen. Det var meget cool lavet og godt sat op.

- Det må vi bare tage hatten af for. Det var jo ikke lige der, det gik galt for os, siger Jesper Jensen med henvisning til, at Danmark var bagud nærmest hele kampen.

Også Sandra Toft måtte lette på hatten.

- Det var et slag i hovedet. Det var godt spillet, og et eller andet sted fortjente de at vinde, siger keeperen.

Da Danmark udlignede til 26-26, eksploderede stemningen i Boxen, efter at den i lange perioder havde været en smule død.

De danske spillere jublede også, men skulle i samme moment forsøge at koncentrere sig om at holde Japan fra sejren. Og det lykkedes altså ikke.

- Jeg nåede næsten ikke at føle noget, for det gik så hurtigt. Men man må jo bare klappe i hænderne over, at de lavede et vip med få sekunder igen af så tæt en kamp.

- Det er ikke mange, der har nerver til det, men det har de, siger Helena Elver.

Danmark endte med at tabe med 26-27 og skal nu slå både Tyskland og Polen for at afgøre, at man snupper førstepladsen i mellemrunden.

/ritzau/