Australiernes utraditionelle bevægelser og vilde tacklinger skabte nervøsitet på det danske hold.

Alle danskere er sluppet fra VM-premieren uden varige men, men spillerne havde nervøse trækninger undervejs mod 37-12-sejren over Australien.

De australske modstandere bevægede sig så utraditionelt og langsomt, at de uforvarende fik lavet flere voldsomme tacklinger.

- Det sværeste i sådan en kamp er at undgå at blive skadet, siger stregspilleren Kathrine Heindahl med et grin.

- De er vant til et andet tempo og havde et par grimme tacklinger undervejs. Jeg følte ikke, at de ville være svinske, de er bare ikke bedre, og det blev lidt klodset. Men vi kom helskindet igennem, siger hun.

Hele otte gange måtte en australier til afkøling i to minutter, typisk fordi de flyttede fødderne for langsomt og kom for sent med tacklingerne.

Rutinerede Louise Burgaard erkender da også, at det var en anderledes oplevelse.

- Det var mærkeligt. De var lidt uortodokse og havde nogle sjove bevægelser.

- VM plejer at være rigtig hårdt, og alle hold plejer at være gode. Jeg tror, at Australien er turneringens dårligste hold, siger Burgaard.

Med til at gøre VM-premieren til en underlig forestilling var, at danskerne tilbragte en stor del af kampen i eget forsvar.

Australierne spillede langsomt og med meget lange angreb, og i den anden ende behøvede de danske spillere ikke anstrenge sig voldsomt for at komme igennem.

- Det var lidt forvirrende. Jeg tror, at vi stressede over, hvor meget plads der var i deres forsvar. Og ind imellem tror jeg ikke helt, de var klar over, hvad de lavede, siger Mie Højlund.

- Men vi er glade her bagefter. Alle kom fra banen med nogle gode aktioner, fastslår Odense-spilleren, der selv bidrog med fire scoringer.

/ritzau/