De danske landsholdsspillere har prøvet lidt af hvert på en håndboldbane. Men det her var alligevel en speciel oplevelse.

Mødet med den fyldige congolesiske stregspiller Gauthier Mvumbi Thierry, der ikke ligner prototypen på en idrætsmand, men som har overrasket skeptikerne med en imponerende scoringssikkerhed.

Og det var en oplevelse at bokse med den store stregspiller, fortalte Nikolaj Øris Nielsen til B.T. efter opgøret:

»Vi havde da lagt mærke til ham inden. Det vil jeg da gerne indrømme. Men jeg synes faktisk ikke, at han fik voldt os de helt store problemer.«

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Til trods for at han var en kæmpestor og tung fætter, så synes jeg faktisk, at han var til at flytte rundt med,« det det fra den danske højreback.

Han understregede, at det er charmerende, at der også er plads til typer som Gauthier Mvumbi Thierry ved et VM.

»Det er dejligt at se, at selvom vi alle er forskelligt fysisk stillet, så kan vi alle være med. Men det var lidt en pudsig oplevelse.«

