Buh eller ikke buh.

Holdningerne er splittede efter søndagens VM-finale, hvor Danmark nok overlegent vandt guld - men hvor de mange buh-råb fra de danske tilskuere rettet mod de norske spillere vakte opsigt.

Efterfølgende brokkede de norske tilskuere sig - se mere til de utilfredse norske fans øverst i artiklen.

På sociale medier har der også været masser af holdninger til buheriet.

Var det i orden at buhe af de norske spillere?

Her er der en skarp opdeling af imod og for buheriet:

På den ene side: 'Stop nu med at buhe af modstanderholdet', 'det er mangel på respekt at buhe', 'publikum skal simpelthen stoppe med at buhe af modstanderne', 'nu stop i f*** med at buhe, usportslige båtnakker, det er så ufint at buhe'.

Også flere kendte danskere har blandet sig i debatten.

Peter Westermann, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for SF, er oprørt over, at de danske tilskuere i Herning buhede af finalemodstanderne.

»Hallo, Danmark! Vi buher da ikke når modstanderne går på banen..?! Vi er bedre værter - og venner med nordmændene! - end det. Sportsånd, venner! Vi kan godt vinde uden. Og helst i god stil.«

Hej alle. Jeg så kampen, så svarer først nu. Savnede et overskud fra nogle af fansene i den situation, der matcher det spillemæssige overskud, drengene har vist. Jeg kan konstatere, at I er nogle, der føler jer krænket over mit tweet. Det skal jeg nok lade være at undskylde — Peter Westermann (@WestermannPeter) January 27, 2019

Den holdning modtog mange kritiske reaktioner, der fik Peter Westermann til at svare tilbage:

Den tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, har samme holdning til buheriet;

»SÅ pinligt at Danmark buher. Småt og uordentligt. Ej mesterskab værdigt. Hvem er I buere egentlig?«

De danske spillere får beviset på VM-guldet. Her Mikkel Hansen og Niklas Landin. Foto: Bo Amstrup Vis mere De danske spillere får beviset på VM-guldet. Her Mikkel Hansen og Niklas Landin. Foto: Bo Amstrup

Hun har også lagt en afstemning ud på Twitter, hvor hun spørger, om det er i orden at buhe.

Her er der dog et overvældende flertal for, at det er ok.

Journalist - og tidligere tv-vært og folketingskandidat - Paula Larrain er delvist for buheriet:

»Jeg synes, det er ok at buhe under kampen, men ikke når holdene løber ind på banen. Der er det vild jubel til hjemmeholdet og tillykke-med-finale-kamp-og-velkommen til det andet hold. Høfligt, sportsligt, kammeratligt. Koster intet,« skriver hun:

Se gerne nuancer. Jeg synes det er ok at buhe under kampen, men ikke når holdene løber ind på banen. Der er det vild jubel til hjemmeholdet og tillykke-med-finale-kamp-og-velkommen til det andet hold. Høfligt, sportsligt, kammeratligt. Koster intet. — Paula Larrain (@PaulaLarrain1) 27. januar 2019

Jeg er blevet buhet af af 7-8000 indonesere i Jakarta flere gange! Jeg prøver så godt jeg kan her: jeg hørte det og alligevel ikke fordi jeg var fokuseret på at vinde! Der er noget med en zone hvor ting kan lukkes ude! Sådan tror jeg også nordmændene havde det i går! — Camilla Martin (@CamillaMartin99) 28. januar 2019

Den tidligere badmintonspiller Camilla Martin kommer også med et input - set ud fra egne erfaringer i karrieren:

»Jeg er blevet buhet af af 7-8000 indonesere i Jakarta flere gange! Jeg prøver så godt jeg kan her: jeg hørte det og alligevel ikke fordi jeg var fokuseret på at vinde! Der er noget med en zone hvor ting kan lukkes ude! Sådan tror jeg også nordmændene havde det i går!.«

Den norske TV 2-kommentar Harald Bredeli brokkede sig efter finalen også over de danske tilskuere, og han proklamerede, at han ikke ville spise flæskesteg i et år.

Jens Jacob Juulsager, den tidligere kommentator på DR Sporten og nu journalist hos TV 2 Lorry, svarer til dette:

Jeg stod på tribunen. Folk begyndte først at buhe specifikt af Sagosen, efter han forsøgte film. Det er jeg sikker på kun motiverer en stor sportsmand som ham. I Oslo ville man forhåbentlig også lægge ekstra tryk på Mikkel Hansen. Men da Norge skulle have medaljer klappede alle! — Jens Jacob Juulsager (@juulsager) 28. januar 2019

»Jeg stod på tribunen. Folk begyndte først at buhe specifikt af Sagosen, efter han forsøgte film. Det er jeg sikker på kun motiverer en stor sportsmand som ham. I Oslo ville man forhåbentlig også lægge ekstra tryk på Mikkel Hansen. Men da Norge skulle have medaljer, klappede alle,« lyder det fra Jens Jacob Juulsager.

Danmark vandt VM-guldet med en sejr på 31-22 over de norske modstandere.

Efterfølgende blev de danske spillere fejret behørigt i Herning.

Mandag tager de turen til København, hvor de danske verdensmestre igen bliver fejret på rådhuset. Du kan følge fejringen live her hos B.T. fra kl. 12.