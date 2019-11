Ifølge landsholdslæge Nikolaj Rindom forventes de fleste danske VM-spillere at kunne træne søndag.

De spillere på det danske håndboldlandshold, der led af dårlig mave og har kastet op efter rejsen til Japan, er i bedring.

Det siger landsholdslæge Nikolaj Rindom til TV2 Sport.

- Dem, der har været ramt, har spist her til aften, og der er bedring at spore. Vi forventer, at de fleste af dem ville kunne træne med i morgen (søndag, red.), siger han.

Det danske landshold rejste torsdag fra Kastrup til Okinawa i Japan, og flere af landsholdstruppens spillere blev sløje på rejsen.

Det drejede sig ifølge landstræner Klavs Bruun Jørgensen om stregspillerne Sarah Iversen, Kathrine Heindahl og Stine Bodholt, bagspilleren Kristina Jørgensen og reservemålvogter Cecilie Greve.

Landsholdet har ikke identificeret årsagen, fortæller Nikolaj Rindom.

- Det ville være rart, hvis vi kendte årsagen, men det gør vi desværre ikke. Men på trods af det forventer vi, at det kommer til at gå godt i morgen (søndag, red.). I hvert fald med de fleste, siger landsholdslægen.

Landsholdet skal opholde sig i Okinawa frem til torsdag i næste uge, hvor turen går videre til VM-byen Kumamoto.

Lørdag tager danskerne hul på VM, hvor holdet i premierekampen er kæmpefavorit mod upåagtede Australien.

De øvrige modstandere i den indledende pulje er Sydkorea, Tyskland, Frankrig og Brasilien.

Ifølge landsholdslægen forventes det, at alle sygdomsramte spillere bliver friske til VM-starten.

/ritzau/