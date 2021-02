En unavngiven THW Kiel-spiller er blevet testet positiv for coronavirus. Hele holdet er nu i karantæne.

Det betyder, at verdensmestrene Niklas Landin og Magnus Landin, der netop er vendt retur til Tyskland efter VM-triumfen i Egypten, nu også er i karantæne.

Det bekræfter Kiel i en pressemeddelelse.

Klubben oplyser ikke, hvem den positive spiller er, men efter at have snakket med sundhedsmyndighederne har man besluttet at isolere hele holdet som en sikkerhedsforanstaltning.

Brødrene Landin er netop vendt retur til Kiel efter VM-triumfen.

Spilleren blev testet positiv fredag og har ingen symptomer.

Kiel spillede Champions League-kamp torsdag aften mod russiske Motor, og her oplyser Kiel, at alle - også den nu positive spiller - testede negative.

Den positive prøve får dermed nu konsekvens for kampprogrammet. Søndagens ligaopgør mod DHFK Leipzig er udsat, og desuden rejser Kiel ikke til Rusland for at spille returopgøret mod Motor på onsdag.

Foruden brødrene Landin tæller holdet også norske Sander Sagosen, der også netop er vendt retur efter VM i Egypten, der var præget af coronakaos. Tjekkiet og USA trak sig inden slutrunden grundet et coronaudbrud, mens Kap Verde måtte trække sig undervejs efter flere positive prøver.

Det er ikke første gang, at Magnus Landin er i karantæne. Han har tidligere fortalt til B.T. om det corona-marereidt, han gennemgik i december, da han selv testede positiv for virussen.

Danmark vandt VM efter en finalesejr på 26-24 over Sverige.