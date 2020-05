Dommerne Mads Hansen og Martin Gjeding skal ikke længere dømme kampe sammen.

De danske håndbolddommere Mads Hansen og Martin Gjeding har efter 24 år som par valgt at gå hver til sit.

De vil dog fortsætte med at dømme, men ikke længere sammen, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF).

- Både Martin og jeg ønsker stadig at være en del af den absolutte dommertop i verden. Den gruppe af dommerpar får vi svært ved at tilhøre, hvis vi ikke udvikler os.

- Derfor har jeg været nødt til at trække mig fra samarbejdet med Martin, siger Mads Hansen til DHF's hjemmeside.

Bruddet sker, så de kan få bedre muligheder for at få tildelt de store kampe.

- Vi har altid haft en aftale om, at vi ville stoppe som par, hvis vi ikke kom i betragtning til de store kampe, og det er den aftale, som fører til, at jeg gerne vil prøve noget nyt. Det har været en svær beslutning for mig.

- Jeg ved ikke, hvordan forsættelsen af min dommerkarriere ser ud, men jeg har stadig store ambitioner, der forhåbentligt kan blive ført ud i livet i et nyt samarbejde, fortæller Mads Hansen.

Martin Gjeding respekterer Mads Hansens beslutning om at stoppe som par, forklarer han på DHF-hjemmesiden.

- Jeg respekterer fuldt ud Mads' beslutning. Det har hele tiden været en del af aftalen, at hvis vi ikke udviklede os som dommerpar og ikke kom i betragtning til de sjove kampe, så skulle vi kigge efter andre muligheder.

- Vi har haft nogle fantastiske oplevelser sammen rundt i hele verden, hvor vi har oplevet det meste. Det er nærmest kun en OL-finale, som vi ikke har prøvet, siger Martin Gjeding.

Han håber at kunne blive en del af en anden konstellation, hvor han kan bygge noget op.

- Når jeg kigger tilbage, er jeg utroligt stolt over vores mange finaler sammen.

- Omvendt føler jeg mig bestemt ikke færdig som dommer, og jeg er sikker på, at jeg stadig kan udvikle mig og bevise, at jeg hører til blandt de bedste håndbolddommere i verden, siger Martin Gjeding.

Parret har blandt andet dømt VM-finalen i 2017 for herrer, EM-finalen i 2016 for herrer samt Champions League-finaler i 2014 og 2012 for henholdsvis herrer og damer.

/ritzau/