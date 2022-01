Du har formentlig hørt om kendte udenlandsdanskere, der finder sammen i tætte venskaber.

Men der er måske alligevel to vennepar, som du nok ikke lige havde gættet på, der skulle finde sammen.

For den danske håndboldstjerne Hans Lindberg og hustruen, Jeanette, er nemlig særdeles gode venner med den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen og 'Forsidefruen' Tina Lund.

»Det er nogle af vores nære venner, og vi er meget tætte. Det venskab stammer helt tilbage fra modeugen i København for nogle år siden, hvor jeg mødte Tina og lærte hende at kende,« siger Jeanette Mackenhauer Lindberg til B.T.

De to vennepar har dog ikke ligefrem haft de bedste forudsætninger for at se meget til hinanden de sidste mange år.

Tina Lund og hendes bedre halvdel har nemlig boet flere år i Dubai på grund af førstnævntes succesfulde karriere som springrytter. Parret flyttede dog hjem til Danmark sidste år.

Samtidig har Füchse Berlin-spilleren Hans Lindberg spillet størstedelen af karrieren i Tyskland, hvor han og familien også bor i dag.

»Det er svært med afstanden, og Hans har jo nærmest aldrig fri. Vi har ikke bare kunnet rejse til Dubai, da de boede dér,« forklarer Jeanette Mackenhauer Lindberg.

Hun peger samtidig på en helt central årsag til, at parrenes forhold til hinanden er blevet så stærkt, som det er:

»Vores venskab har udviklet sig meget gennem årene. De har boet i Dubai, mens vi har boet i Tyskland. Og så har der været en pendant i forhold til at være udenlandsdanskere sammen.«

Hvor tit ses I så med dem?

»Alt for sjældent, men vi sørger altid for at gøre det, når vi er i Danmark.«

Netop Lindberg-familien blev for blot to uger siden ramt af et mindre kaos, da den danske håndboldstjerne pludselig måtte pakke sin kuffert og rejse til Ungarn for at slutte sig til Danmarks EM-trup.

Hans Lindberg kunne torsdag juble over, at han for første gang i næsten en uge kunne bryde sin coronaisolation på landsholdets spillerhotel, da han – nogle dage efter at være rejst til slutrunden – afleverede en positiv pcr-test.

Danmark vandt søndag aften bronzemedaljer ved EM efter en sejr over Frankrig på 35-32 efter forlænget spilletid.