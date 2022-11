Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De trak på smilebåndet. Og forstod det ikke helt.

»Jeg har godt hørt lidt, hvad de har sagt om os. Vi er bare glade for, vi kunne slå dem.«

Sådan lød det fra den danske stjerne Anne Mette Hansen efter sejren på 25-23 over Sverige i sidste gruppekamp ved årets EM i Slovenien.

For inden kampen trak nogle udtalelser fra de svenske spillere overskrifter, for her stak de til de danske rivaler inden tirsdagens brag.

»Danskerne ser altid sig selv som størst, bedst og smukkest,« sagde Nina Dano, der inden opgøret måtte forlade slutrunden med en skade, til Aftonbladet.

Desuden blev der hentydet til, at danskerne måske var lidt for kæphøje uden rigtig at have noget at have det i.

Noget, de dog ikke helt kan genkende i den danske lejr, og kommentarerne gav blot ekstra blod på tanden.

»Det er ekstra fedt at slå dem. Jeg ved ikke helt, hvor de har det fra. Jeg synes, vi er gode, jeg synes også, svenskerne er gode. Jeg er bare glad for, vi kunne slå dem i dag. Det er svært at vide, om de bare læser medierne. Jeg læser ikke alt i medierne, der kan man godt nogle gange køre ting op. Jeg ved ikke helt, om det er jeres skyld,« sagde hun med et grin og fortsatte:

»Det kan også være på hotellet. Der er også tit nabokrig, man kender nogle fra klubben, spiller mod hinanden, hvis man så går og bitcher lidt mod hinanden, bliver det måske til lidt mere,« sagde Anne Mette Hansen og understregede, at hun har respekt for det svenske hold.

Samme melding kom fra Rikke Iversen, som bestemt heller ikke kan genkende det billede.

»Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men jeg synes ikke, vi er arrogante. Jeg synes slet ikke, den holdning skal være der. Når det er sagt, er det den holdning, de har, så må vi bare acceptere det. Mange af os spiller med dem i klubben, der tror jeg da, vi er meget søde,« lød det med et smil og glimt i øjet.

»Så jeg ved ikke, om det er noget, medierne bare har skabt – at der er beef mellem os. Der er i hvert fald ikke nogen holdning den modsatte vej. Vi er meget fokuserede på os selv, det er det vigtigste.«

Sandra Toft stod forrygende mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft stod forrygende mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe

I landsholdslejren følger de ikke med i, hvad medierne skriver.

Men de var dog blevet gjort opmærksomme på udtalelserne, og det gjorde blot lysten til at præstere endnu større.

»Det var da lige lidt ekstra motivation til os, fordi vi synes jo bestemt ikke, at vi er arrogante. Vi udtaler os aldrig, som om vi er verdens bedste eller noget. Det er mere dem på den anden side af den her, der tror sådan,« sagde Sandra Toft med henvisning til det bånd, der adskiller journalister og spillere i den såkaldte mixed zone efter kampen.

Med sejren over Sverige tager Danmark to vigtige point med over i mellemrunden, hvor Norge, Ungarn og Kroatien venter.