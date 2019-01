Det er ikke altid lige nemt at være en feteret sportsstjerne. De brokker sig ikke, men der er bare ting, som er lidt hårdere. En af de ting er at være væk fra familien i en hel måned.

Men sådan er livet som håndboldstjerne på det danske landshold, og det gælder om at finde de små oaser til at få set de nærmeste.

Nikolaj Jacobsen havde sin søn Linus med ud til pressen efter kampen mod Ungarn, Johan Hansen gik sig en tur i Herning lørdag med sin kæreste og der har også været leg med familierne til andre kampe undervejs. Et vigtigt åndehul.

»Det er rigtigt, at man lige kan få lov til at se familien. På det område er det rart, at man kan få set lidt andre mennesker end bare sine holdkammerater. For vi har sgu været rigeligt sammen. Men jeg synes altid, at vi har været gode til at give hinanden plads på holdet, hvis der har været brug for det. Men familiebesøg er en lille ekstra gode,« siger Lasse Svan, der har haft sine forældre, sin kone og sit ene barn i hallen flere gange - senest mod Ungarn.

Henrik Møllgaard Foto: Claus Fisker Vis mere Henrik Møllgaard Foto: Claus Fisker

Der er situationen en lidt anden for Henrik Møllgaard. Han spiller godt nok hjemme i Danmark, men alligevel passer det ikke ind i kalenderen med familiebesøg.

»Det har desværre ikke været muligt for mig. En ting er, at vi spiller så fandens sent, at det er svært at have børnene med til kampen, fordi de sover. Så er der jo kun weekenden for os, der har lidt større børn, hvor det kan lade sig gøre. Det har ikke passet ind. Selvom vi savner hinanden, ved jeg ikke, om der er så meget vundet ved at få en halv time. Det er selvfølgelig underligt at være 45 minutter væk hjemmefra og ikke se hinanden. Men det er sådan, det er,« siger Møllgaard, som ikke er decideret ramt af afsavn lige nu.

Fordi han kan se enden.

»Savnet har været værre. Det kan lyde underligt. Men det er næsten værre i starten for mig, hvor jeg godt kan se, at der er virkelig lang tid til, at vi rent faktisk er sammen igen. Det er fordelen ved at gå ind i den afgørende fase. Det kan godt være, at kræfterne er ved at være færre, og det spidser lidt til, men til gengæld er der også ved at være en udløbsdato på det nu. Det er nemmere at få mobiliseret det sidste. Både på afsavn, men også med de fysiske kræfter,« siger Henrik Møllgaard.

Foto: Åserud, Lise Vis mere Foto: Åserud, Lise

Lasse Svan har dog altså haft sin familie på besøg flere gange, men sønnen er dog stadig for lille til helt at kunne forstå faderens verden. En verden, der har centrum i Herning i disse uger. Og her har Lasse Svans datter været en tur forbi.

»Det var dejligt, for hun forstår lidt mere, end min søn gør. Hun har også savnet sin far og har ikke set mig siden nytår. Det er lang tid at være uden sin far, og det er også lang tid for mig at være uden min datter. Det er ikke noget, jeg spekulerer på, men det er rart lige at sige hej og give en krammer,« siger Lasse Svan og understreger, at spillerne på landsholdet er blevet vant til livet som professionel håndboldspiller og de små afsavn, det medfører.

»Vi er vant til det, og vi ved, at det kommer i januar. Så er vi heldigvis hjemme på nogle andre tidspunkter, hvor andre har udfordringer. Det opvejer lidt sig selv.«

Danmark har en uge tilbage af VM-turneringen. Hvis Danmark når finalen, spilles den søndag 27. januar.