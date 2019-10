Håndboldlandsholdets playmaker Rasmus Lauge lagde efter Danmarks nederlag på 27-31 i Golden League-træningskamp mod Frankrig ikke skjul på, at der er grund til at ærgre sig.

I kampen om tredjepladsen på lørdag i Aalborg skal Danmark nemlig duellere mod Norge. En nation man har mødt masser af gange på håndboldbanen, og derfor kender alt for godt.

»Hvis nu man i DHF havde været kloge, havde de sørget for, at vi i turneringens første kamp havde spillet mod Spanien. For så havde vi fået noget anden modstand, end det vi plejer,« sagde Rasmus Lauge og tilføjede:

»Vi møder jo nærmest Norge og Frankrig hele tiden. Det kunne altså være sjovt at teste sig mod andre, end dem vi plejer. Hvis vi i stedet havde fået en kamp mod Spanien, ville vi have haft noget andet materiale at gøre brug af inden en eventuel kamp mod dem ved EM (i januar, red.). Men jeg har altså ikke i sinde at tage en snak med DHF-lederne. Det må de selv om.«

Danmarks Michael Damgaard i duel med Frankrigs Luc Abalo (19) samt Nikola Karabatic (13). Foto: Bo Amstrup Vis mere Danmarks Michael Damgaard i duel med Frankrigs Luc Abalo (19) samt Nikola Karabatic (13). Foto: Bo Amstrup

Rasmus Lauge, der scorede otte gange mod Frankrig, blev bakket op i sit synspunkt af landsholdskammeraten Michael Damgaard.

»Det ville have været interessant med en kamp mod Spanien, og uden at fornærme nogen stiller Norge jo ikke med sit allerbedste hold. Nu skal vi ud i en kamp om turneringens tredjeplads. Det er ikke så sjovt. I hver eneste turnering spiller jeg om at vinde,« sagde Michael Damgaard.

Danmarks cheftræner Nikolaj Jacobsen under herrehåndboldkampen i Golden League mellem Danmark og Frankrig i Aarhus torsdag aften. Foto: Bo Amstrup Vis mere Danmarks cheftræner Nikolaj Jacobsen under herrehåndboldkampen i Golden League mellem Danmark og Frankrig i Aarhus torsdag aften. Foto: Bo Amstrup

Landstræner Nikolaj Jacobsen er heller ikke begejstret over, at Norge bliver Danmarks modstander lørdag.

»Men sådan er turneringens kampprogram nu engang skruet sammen. Jeg er sikker på, at vi nok skal få en fin kamp,« sagde Nikolaj Jacobsen.

Han ærgrede sig over, at forsvarsgeneralen Henrik Møllgaard blev skadet i sin højre fod.

»Vi kommer ikke til at indkalde en reserver i stedet for Henrik. Så må Alexander Lynggaard blive bragt i spil,« lød hans slutreplik.