De var kult. Ikoniske. Hele Danmark talte i en lang årrække om 'De Jernhårde Ladies'.

I en sådan grad at de nuværende landsholdsstjerner også skulle høre på sammenligningen i lang tid.

»Det har vi hørt meget,« siger Mette Tranborg med et stort grin med henvisning til håndboldlandsholdet, der fejede al modstand til side og vandt medaljer på stribe gennem 1990erne.

»Det var meget i en periode, men vi ved jo godt allesammen på holdet, at håndbold var et helt andet spil, det var en anden måde, man spillede på. Man kan bare ikke rigtig sammenligne det. Danmark havde en storhedstid dengang, og det har vi fuld respekt for, og det er kæmpe stort, vi var så gode men det er bare noget andet og en anden tid og et andet spil,« siger hun.

De Jernhårde Ladies vandt medaljer på stribe til Danmark. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere De Jernhårde Ladies vandt medaljer på stribe til Danmark. Foto: PALLE HEDEMANN

Det var særligt for nogle år tilbage, hvor tingene ikke helt kørte som smurt for det danske kvindelandshold, at de skulle høre på sammenligningen. Nærmest til hver slutrunde.

Og det var ikke altid lige fedt, erkender Mie Højlund, der har været en del af det danske landshold siden 2016.

Sidste år kom forløsningen i form af en bronzemedalje, i 2020 var det uhyre tæt på, men i årene forinden var det hårdt, og der var flere skuffende resultater, mens opturene manglede.

»Det var en anden tid, og det var en periode, vi var i med landsholdet, hvor vi kæmpede meget med tingene. Når man står og kæmper med tingene, er det ikke sjovt at blive sammenlignet med nogle, der har præsteret sindssygt flot, hvor man måske mere har brug for at være sin egen og være igennem sin egen udvikling,« siger landsholdsstjernen.

Mie Højlund under pressemøde med håndboldkvinderne i Ljubljana, fredag den 11. november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund under pressemøde med håndboldkvinderne i Ljubljana, fredag den 11. november 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, det var en unfair sammenligning. Vi var bare et andet sted som hold. De Jernhårde Ladies var i flow og gjorde det sindssygt godt. Det var også lidt en anden sport dengang, det skal ikke tage noget fra dem, men der var vi bare et sted hvor vi ikke var på toppen af vores udvikling som landshold. Tværtimod var vi igennem en ret hård periode,« siger hun og fortæller, at hun i dag mærker klar fremgang og kontinuitet på nutidens hold.

Også landstræner Jesper Jensen slår fast, at det var en anden tid dengang. I dag er en ny tid og en ny måde at tænke på.

»Det var en anden tid. Det er nye tider og en ny måde at tænke på. Modstanderne bliver bedre, så mange gode hold var der ikke i verden dengang. Vi havde de bedste, og jeg sad selv som lille dreng og heppede på dem og syntes, det var fantastisk,« slår han fast.

Men i dag handler fokus for ham især om, hvordan landsholdet ser ud i dag. Og ikke mindst hvordan det skal se ud i fremtiden.

Her nævner han nogle af de store og fasttømrede profiler som Kathrine Heindahl, Sandra Toft, Louise Burgaard og Trine Østergaard.

En gruppe af spillere, der har været med i mange år, og som har været med til at definere, hvad de nye og unge spillere kommer ind til.

»De kommer ind på et landshold, der er så toptunet og dedikeret. De har set Heindahl, Tranborg, AM, Heindahl og Sandra sige, at landsholdet betyder så meget for os. Vi er så seriøse. De har været med til at sætte en ny retning for et kvindelandshold, der kommer til at dryppe mange år fremover i håndbolden, omkring, hvordan man bliver landsholdsspiller, og også hvordan man er landsholdsspiller,« siger Jesper Jensen.