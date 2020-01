Det var ikke meget, Niklas Landin og Jannick Green fik fat i, da Danmark åbnede EM med et trist nederlag til Island.

Og de to danske målmænd vidste også godt, at den kamp ikke var på det niveau, som deres samarbejde normalt kaster af sig. Tværtimod.

Derfor tog de efter nederlaget også en god snak om kampen på hotellet - en form for analyse af egne udfordringer.

»Jannick og jeg har snakket om tingene og om, hvad vi skal kigge frem imod mod Ungarn. Men vi tvivler heller ikke på vores arbejde,« siger Niklas Landin og maner til besindighed.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Vi har også stået gode kampe mod Island. Vi har også stået gode kampe mod Ungarn. En gang imellem rammer man måske bare en kamp, der er mindre god.«

Sådan en kamp må de to danske målmænd helst ikke ramme, når Ungarn venter i anden kamp i det første gruppespil ved EM.

Taber Danmark, er det slut.

Den tanke fylder dog ikke så meget hos landsholdsanføreren, som fik sin EM-optakt spoleret af maveproblemer. Han kigger kun fremad.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Nu er det om at komme videre. Man ved også som atlet, at en dårlig oplevelse kan blive vendt til en god i næste kamp. Så er det heldigt, at vi ikke skal vente en uge på at spille mod Ungarn, men at den kommer så forholdsvis hurtigt efter,« lyder det fra Niklas Landin.

Han er højst sandsynligt tilbage i mål fra kampens start, når Ungarn står på den anden side af midterlinjen.

Maveproblemerne skulle han gerne have lagt bag sig, og han bliver ualmindeligt vigtig for Nikolaj Jacobsens succes.

Du kan følge kampen mellem Danmark og Ungarn live her på bt.dk, hvor vi også følger den anden kamp i gruppen mellem Island og Rusland, der spilles i Malmö Arena inden det danske brag.