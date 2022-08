Lyt til artiklen

De har spillet på landsholdet sammen i mange år. De har boet i Paris på samme tid. Og nu er de samlet igen.

For efter Mikkel Hansens hjemkomst til Danmark og Aalborg Håndbold, er han nemlig blevet genforenet med landsholdskollegaen Henrik Møllgaard.

En genforening, som sidstnævnte jubler over. Ikke kun på banen, men i lige så høj grad uden for.

De to håndboldstjerner har nemlig et venskab, som kun ganske få kan prale af, lyder det.

Henrik Møllgaard og Mikkel Hansen har udviklet et nært venskab gennem årene. Foto: Henning Bagger Vis mere Henrik Møllgaard og Mikkel Hansen har udviklet et nært venskab gennem årene. Foto: Henning Bagger

»Jeg har glædet mig til det her i halvandet år. Selv om vi har haft travlt med at spille håndbold, så er det lang tid, vi har gået og ventet på ham. Men nogle ting er værd at vente på. Vi har bare et tættere venskab end mange andre. Det er der ingen tvivl om,« fortæller Henrik Møllgaard til B.T.

Efter adskillige år på landsholdet – og tre år sammen i den franske storklub Paris Saint-Germain – har de to landsholdsgiganter brugt adskillige timer, dage, uger, ja, faktisk måneder sammen.

Og derfor var det da også naturligt for forsvarsspecialisten, da han under en bytur som den første plantede idéen om et muligt comeback til dansk håndbold hos Mikkel Hansen.

»Jeg har altid haft tanken, at han skulle slutte i Paris, men der er jo lige pludselig opstået et sportsligt projekt her, der kan matche Mikkels ambitioner, og det har vi selvfølgelig talt om flere gange. Han ville ikke hjem, hvis projektet ikke var et match, men jeg har forsøgt at tale godt for, hvor fantastisk der er heroppe i Aalborg,« lyder det fra Henrik Møllgaard.

34-årige Mikkel Hansen er netop vendt hjem til dansk håndbold. Foto: Henning Bagger Vis mere 34-årige Mikkel Hansen er netop vendt hjem til dansk håndbold. Foto: Henning Bagger

Hans ihærdige lobbyarbejde lykkedes da også endegyldigt mandag, da den danske superstjerne startede håndboldeventyret i Nordjylland.

De to venner har nemlig været i tæt kontakt, lige siden det for halvandet år siden blev bekræftet, at Hansen vendte hjem.

Og det er der én helt særlig årsag til. For en uvurderlig hjælp for år tilbage glemmer Møllgaard nemlig aldrig, forklarer han:

»Inden jeg kom til Paris i 2015, hjalp han mig meget med boligsituationen og det kulturelle. Vi kom tættere på hinanden, og der er bare noget specielt ved at være danskere sammen, der er væk hjemmefra. Så det er skønt, at vi nu kan ses lidt her i Aalborg, og ikke kun når vi er med landsholdet.«

De to landsholdsvenner kommer dog næppe til at se voldsomt meget til hinanden uden for banen den første tid.

For planen er nemlig, at Mikkel Hansen skal i gang med et vildt pendlerliv fra København til det nordjyske.

Han skal jo bo i København. Har du prøvet at overtale ham til at flytte permanent til Nordjylland?

»Nej, han selv finde ud af alt det med transporten. Det kan virke uoverskueligt, men på en normal dag har vi jo heldigvis et privilegeret liv, hvor vi træner klokken 10, og så er vi færdige klokken 12. Han kan både nå til Aalborg og hjem igen på samme dag og så have en eftermiddag med sine børn.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Et vildt pendlerliv eller ej, så er Henrik Møllgaard dog overbevist om, hvor stor en betydning Mikkel Hansen kommer til at få for både klubben og hele Håndbolddanmark de kommende år:

»Det er ubeskriveligt, hvor stor en spiller Mikkel er, og hvor stor en betydning han har for dansk håndbold. Alle udekampe, vi skal spille, bliver flyttet til større haller, fordi 'giraffen' kommer forbi. Det er en kæmpe gave til dansk håndbold.«

Mikkel Hansen har skrevet under på en treårig kontrakt med Aalborg Håndbold.

Der går dog lige lidt tid, før den danske stjerne kan komme i aktion. Det kan du læse mere om HER.