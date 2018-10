Jo flere, jo bedre.

Det synes at være indstillingen hos IHF, det internationale håndboldforbund, som har vedtaget en udvidelse af VM, så antallet af deltagere stiger fra 24 til 32 nationer.

Ændringen træder i kraft fra 2021, men det er indtil videre det eneste, der er sluppet ud omkring de nye planer.

Hvordan verdensmesterskaberne skal afvikles fremadrettet – struktur og antal af kampe - er fortsat uklart. Det har IHF ikke ønsket at oplyse.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men spørger man i den danske lejr, er det fuldstændig afgørende, at håndboldpolitikerne tager hensyn til et i forvejen ekstremt presset kampprogram. Det fastslår landstræner Nikolaj Jacobsen.

»Det er vigtigt, det ikke betyder flere kampe til et VM. Det duer ikke. Medmindre de finder et hul i kalenderen, så VM kan vare en uge længere. Så har jeg ikke noget imod en kamp eller to ekstra. Men jeg har bare svært ved at se, hvor man skal finde den ekstra uge henne i et forholdsvis presset program både med klubber og landshold,« siger Jacobsen.

Han får opbakning fra Mikkel Hansen, som advarer mod et stigende pres i håndboldkalenderen, der bliver endnu mere presset fra 2020, hvor Champions League bliver udvidet og kommer til at indeholde flere kampe for verdens bedste klubber.

»Jeg synes, det er en lille smule ironisk, at jeg fra diverse forbund hører på, hvor meget de lytter til spillerne, og i sidste ende, så sker det komplet modsatte hver evig eneste gang,« siger Mikkel Hansen og fortsætter:

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Efterhånden kan man egentlig kun ryste på hovedet af den måde, som det hele bliver planlagt på, og hvordan folk ser på det. Så begynder nogen at snakke om ’jamen i basket spiller de hver anden dag’. Ja, men der har de også en lang off-season, hvor de kan forberede deres krop på det ene og det andet. Det har vi altså ikke i håndbold.«

Skulle det ende med flere kampe, vil det ifølge Mikkel Hansen risikere at få alvorlige konsekvenser, da spillernes kroppe allerede nu bliver presset til det yderste.

»Det fysiske tryk bliver endnu værre. Endnu vildere. Der kommer endnu flere kampe og et endnu tættere program. Så det er et spørgsmål om tid, før en masse mennesker siger fra. For siger du ikke fra, så siger din krop fra. Og det er vel ikke det, vi vil opnå?«

»Vi vil gerne se de bedste spillere spille hver evig eneste gang. Vi vil vel ikke se en flok spillere lappet sammen til en vis grad og til sidst få en masse alvorlige skader, fordi programmet er alt for tæt? Det er for fysisk hårdt for alle,« påpeger Mikkel Hansen.

IHF vil heller ikke endnu offentliggøre, hvilke kontinenter der kan se frem til at få glæde af de otte ekstra VM-billetter, som udstedes fra 2021.

Men med tanke på, at man i forvejen ser flere VM-kampe blive vundet med 20-30 mål, er det svært at forestille sig en model, hvor man undgår at få flere mandskaber med, som ikke har en jordisk chancer mod Danmark og andre topnationer.

Og det bekymrer landsholdets anfører Niklas Landin, som ikke umiddelbart er begejstret for udvidelsen og forholder sig skeptisk, selvom han på sigt kan se nogle fordele.

»Jeg tænker, at det ikke som sådan er godt for den håndboldelskende seer. Jeg tror, der kommer mange flere ligegyldige og kedelige kampe med storsejre, fordi der bliver endnu større forskel på holdene. Men i forhold til at udbrede håndboldsporten til for eksempel Sydamerika og Asien, og det skal vi jo have gjort, så kan det være fint nok. Der kan godt være noget at komme efter,« siger han og tilføjer:

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Men for os er det selvfølgelig noget lort og ikke optimalt - hvis man kigger rent sportsligt på det. Så lige nu er jeg nok mest træt af det,« lyder Landins konklusion.

Landstræner Nikolaj Jacobsen kan også se både plusser og minusser, men han har svært ved at fælde en endelig dom, før han kender mere til detaljerne i IHFs planer.

Han er dog enig med Niklas Landin i, at kvaliteten til VM ikke må blive udvandet med for mange dårlige nationer.

»Betyder udvidelsen fire europæiske hold mere og en større konkurrence, så synes jeg, det er fint. Det samme gælder, hvis der kommer nogle lande med udenfor Europa, hvor håndbold kan blive eksponeret og måske tiltrække nogle nye sponsorer. Men kommer der otte hulabula-lande med, hvor distancen til de lande, der allerede er med i dag, er for stor, jamen så gavner det ikke nogen,« siger landstræneren, som dog vil tro og håbe på det bedste:

»Jeg synes, vi skal være positive, og så man må evaluere efterfølgende. Jeg synes ikke, VM skal være et lukket selskab, bare fordi sådan har det altid været, og man ikke lige kan forestille sig, at ’de og de lande’ kan komme med.«

Udvidelsen af VM kommer til at gælde for både damer og herrer og på senior- og ungdomsniveau.

Det forventes, at den nye VM-model bliver vedtaget på et IHF-møde i forbindelse med verdensmesterskaberne i Danmark og Tyskland i januar.