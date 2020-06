De er landsholdspillere. De er udtagede. Og de er mødt op.

Men hverken Lotte Grigel eller Stine Bodholt må træne med de øvrige danske landsholdsspillere, der er samlet i denne uge.

»Jeg var rigtig sur lige til at starte med. Nu fik jeg endelig lov til at spille håndbold igen efter tre måneder, så det var ligesom at tage slik fra et barn,« siger Stine Bodholt til TV 2 Sport.

Forklaringen er, at begge danske landsholdsspillere er hjemsendte af deres franske klub Nantes - og så må man ikke udførre sit hverv. I dette tilfælde som håndboldspillere.

»Det er så underligt. Det er super specielt. Det, jeg savner allermest lige nu, er bare bolden i hånden og følelsen af at spille,« siger Lotte Grigel.

I praksis betyder det, at duoen ikke må spille håndbold med de øvrige landsholdsspillere. Og de må ifølge TV 2 Sport heller ikke engang 'bare' styrketræne med de andre spillere.

Det er første gang, at den nye landstræner for kvindelandsholdet, Jesper Jensen, har samlet sine spillere.

Der er tale om en frivillig samling, hvor landsholdsspillere er sammen til på lørdag. Stine Bodholt og Lotte Grigel er dog kun med til onsdag.