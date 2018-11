Både Herning-Ikast, Nykøbing Falster og Team Esbjerg er klar til gruppespillet i EHF Cup efter sejre søndag.

Lørdag kvalificerede Viborg HK sig til gruppespillet i kvindernes EHF Cup.

Søndag står det klart, at holdet får selskab af tre andre danske mandskaber i den europæiske turnering.

Herning-Ikast Håndbold, Nykøbing Falster Håndbold (NFH) og Team Esbjerg sikrede sig således avancement med sejre over henholdsvis rumænske SCM Ramnicu Valcea, svenske H 65 Höörs og franske Paris 92.

Dermed har alle fire danske hold, der kæmpede om at deltage i EHF Cuppens gruppespil, kvalificeret sig.

Efter en sejr på seks mål i det første opgør, tog Herning-Ikast søndag til Rumænien for at spille returopgør. Midtjyderne var bagud 10-14 ved pausen, men fik med en god anden halvleg sikret sig sejren og billetten til gruppespillet.

Nykøbing Falster vandt den første kamp mod H 65 Höörs med tre mål og havde derfor et fint udgangspunkt inden søndagens kamp. Den blev vundet 27-23.

NFH var foran 16-10 ved pausen, inden svenskerne i anden halvleg altså fik halet en smule ind.

Tættere var det for Team Esbjerg. Vestjyderne vandt den første kamp over Paris 92 med 29-28 og havde derfor ikke ret meget at give af, da de søndag mødte franskmændene på udebane.

Men esbjergenserne holdt stand og bookede billetten til gruppespillet, med hvad der endte med at blive en sikker sejr på 31-25.

/ritzau/