De brasilianske håndboldkvinder fik sig en lektion, da Danmark vandt stort over sydamerikanerne i en testkamp.

Det ser lovende ud for de danske håndboldkvinder inden det forestående VM på hjemmebane i december.

Danmark vandt 34-24 over Brasilien i den første af to VM-testkampe i denne weekend. Lørdag spillede de to hold i Hillerød, og søndag mødes de to nationer i Næstved.

Danskerne kom bedst fra start og foran 6-2, men brasilianerne bed godt fra sig i første halvleg.

Brasilianerne spillede noget god håndbold i perioder, men når der var det mindste optræk til spænding på måltavlen, trak danskerne fra.

Især i kontrafasen var Danmark en klasse bedre end de sydamerikanske modstandere, der ikke besad det samme våben.

Venstrefløjen Emma Friis var godt spillede og scorede flittigt med en høj effektivitet.

Ved pausen var Danmark solidt foran med cifrene 17-12, og det forspring blev kun udbygget i anden halvleg.

Flere spillere blev prøvet af, og Julie Scaglione og Helena Elver kom ind og viste prøver på deres kvaliteter i offensiven.

Helena Elver scorede kampens sidste mål i sidste sekund, så det endte med en storsejr på ti mål.

Danmarks første kamp ved VM spilles 1. december i Herning. Modstanderen er Serbien.

/ritzau/

Du kan genopleve kampen i LIVE-bloggen herunder: