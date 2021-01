Det gik amok i det danske omklædningsrum, efter VM-finalen kom i hus.

De danske håndboldherrer gav danskerne endnu et højspændt drama mod Spanien i VM-semifinalen.

35-33 lød de gyldne, danske cifre, der sikrede den femte danske VM-finale i historien.

Og derfor var der god grund til at give den gas i omklædningsrummet bagefter.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Landstræner Nikolaj Jacobsen var stolt af de danske drenge efter sejren over Spanien.

»Jeg er selvfølgelig stolt over det, holdet har præsteret. At komme til en VM-finale er aldrig nemt. Virkelig en flot indsats af gutterne. Vi turde spille meget mere mod mål. Det blev for passivt og sidelæns mod Egypten. De tre bagspillere, der spiller hele kampen i dag, spiller fremragende,« sagde han til DR.

Mikkel Hansen, der bankede 12 vilde kasser ind, sendte roser i retningen af de unge drenge som Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup.

»De unge har tro på egne evner. Stor ros til dem for at lære at andre og lytte. Men de kommer også med brystet fremad og masser af selvtillid og tro på egne evner. Det er fantastisk at se. Mange af dem minder en lille smule om mig selv, da jeg kom frem og spillede med de lidt ældre på landsholdet,« sagde Hansen.

Danmark møder Sverige i finalen søndag klokken 17.30.

