'Uforståeligt' og 'ubegribeligt'.

De danske håndboldbosser er dybt rystede over, at håndbolden er blevet syltet i regeringens nyeste genåbningstrin.

For mens danskerne nu må gå til koncerter - eksempelvis i håndboldhaller - biografture og til Superliga-bold, må der stadig ikke være siddende publikum til håndboldkampene i landets bedste rækker.

»Jeg er et sted mellem 'rasende' og 'apatisk'. Jeg er dybt uforstående over for, hvad de egentlig har siddet og forhandlet om – og hvorfor de har vurderet, som de har,« fortæller GOGs direktør, Kasper Jørgensen, til B.T.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Al kultur har fået lov at åbne – på nær håndbold. Jeg forstår slet ikke, hvad vi gjort, siden vi ikke kan få lov at åbne. Ekspertgruppen sig jo god for, at vi kan åbne for tilskuere – men det er kun håndbolden, der bliver totalt syltet.«

»Jeg kan ikke finde en rimelig forklaring. Det er dybt uforståeligt og ubegribeligt.«

Skjerns bestyrelsesformand, Carsten Thygesen, bakker sin kollega op. Han har også svært ved at se logikken i, at netop håndbolden fortsat skal holde lukket.

»Det er svært at finde noget i den her genåbningsplan, som er det vi kalder for sund fornuft. Det hele virker virkelig mærkeligt og uforstående,« fortæller han.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Vi havde håbet på at kunne glæde vores kunder inden slutningen på sæsonen, men det er ikke tilfældet. nu står vi overfor en lidt svært opgave at fortælle vores mange kunder den kedelig nyhed.«

Klubberne bliver – ifølge Carsten Thygesen – ramt både på økonomi og produkt.

»Tilskuerne har to betydninger for os. For det første er der det økonomiske, de er jo med til at finansiere klubben og betale gildet, men de har også en kæmpe betydning for holdet. Det er slet ikke det samme på produkt man får, det er en væsentlig forringelse.«

Kasper Jørgensen understreger, at håndbolden i forvejen snapper efter vejret.

»Det er katastrofalt for os, at vi må holde dørene lukket i endnu i en periode. Alt sammen som en del af et politisk spil på Christiansborg – sådan ser jeg det.«

»Vi står med nogle samarbejdspartnere og fans, som vi ikke har kunnet byde indenfor i et halvt år. Og det bliver nu svært at skulle få dem til at komme til håndbold igen og bakke op om vores klubber. Vi kommer endnu længere ned og ligge, end vi var i forvejen,« lyder det fra GOG-bossen.