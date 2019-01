De danske fans er ‘low life’, og de ‘bør skamme sig’.

Sådan lød kritikken fra norske fans, efter Danmark havde hentet VM-guld hjemme i Boxen med en sejr på 31-22. Det var især, da de danske fans begyndte at buhe af Norges største stjerne Sander Sagosen, at norske tilhængere begyndte at hidse sig op.

Men hovedpersonen selv har helt kold.

»Sådan er håndbold. Sådan er idræt. Det må danskerne selv om,« sagde Sander Sagosen.

Han håbede faktisk på, at de norske fans ville have gjort det samme på egen hjemmebane.

»Jeg forstår, at de vil gøre alt for, at holdet skal vinde. Det ville publikum i Norge forhåbentlig også have gjort. Det påvirker mig ikke på nogen måde. Det er bare ærgerligt, at vi ikke kunne præstere bedre i den her kamp mod Danmark,« siger den norske Paris SG-spiller.

De danske fans begyndte at være efter Sander Sagosen, da den norske profil var lidt ekstra teatralsk, da han havde fået en tackling.

Han kastede hovedet tilbage for at trække en to minutters udvisning, og det var den handling, der først fik Rasmus Lauge til at råbe efter Sagosen - og siden de danske fans.

Derfra blev der pebet og buhet af Sagosen, og det var ikke alle norske fans glade for. De får til gengæld muligheden for at vise en anden måde at støtte sit hold på allerede om et år. Her er der EM i den helt klassiske lande-trio Norge, Sverige og Østrig.

Det bliver med Danmark som regerende verdensmester. Og det var helt fortjent, mente Sander Sagosen.

»Danmark har leveret en god turnering og en fantastisk kamp i dag. De rammer vel på det meste, så de spiller godt,« siger Sagosen.

Og Danmark har altså leveret en god turnering. 10 kampe. 10 sejre. Danmark er verdensmester.