For første gang siden holdet trådte ind i den røde EM-boble, trak de danske kvinder torsdag luft udenfor.

Da de danske kvinder stemplede ind i EM-lejren forud for kvindernes håndboldslutrunde i Herning, var det samtidig ugelangt farvel til livet uden for hotelvægge og håndboldhal.

De strikse coronarestriktioner forbød dem at forlade hotellet, sågar den etage holdet er indlogeret på, hvis ikke det var for at gå til bussen i forbindelse med træning eller kamp.

Det danske og europæiske håndboldforbund, som sammen afvikler slutrunden har under turneringen kigget på muligheder for, at spillerne kunne komme et smut ud uden at træde ud af den "røde coronazone", som de er forskanset i.

Torsdag var det lykkedes, og de danske spillere kunne gå en tur på en lille times tid ved klatreparken WOW Park i Billund.

- Det var super dejligt. Det var virkelig dejligt at få lidt luft i hovedet og lidt gang i benene, selv om vejret ikke var det bedste. Man må sige, det var tiltrængt, lyder det fra Line Haugsted.

Spillerne nærmer sig to uger med kun hotel og håndboldhal, og derfor kan den lille tur ud, på et sted hvor de ikke risikerede at møde andre, være givet rigtig godt ud.

Det mener stregspiller Kathrine Heindahl.

- Jeg er stadig overrasket over, hvor fint det går (i boblen, red.), men jeg vil sige, at denne her gåtur var tiltrængt.

- Så jeg håber, det giver lidt fornyet energi, at vi har kunnet gå rundt en lille times tid udenfor og få lidt frisk luft og røde kinder, siger hun.

For ifølge Heindahl er der ingen tvivl om, at det er slidsomt, selv om humøret holdes højt.

- Det er selvfølgelig hårdt. Det er ikke så meget det at være sammen hele tiden eller være på et hotel. Det er det med, at man ikke bare kan tage sin jakke og gå ud og få frisk luft. Det er klart det, som er hårdest ved at være i boblen, mener hun.

Af coronahensyn kunne turen ud kun lade sig gøre, hvis det var et sted, hvor der ingen risiko var for, at spillerne mødte folk, som ikke var en del af deres røde coronaboble.

Men de var villige til at gå, eller rettere køre langt, for bare at mærke en smule dansk vind og regn i ansigtet igen.

- Det var lige 45 minutters kørsel for lige at komme ud og gå i 45 minutter og så 45 minutter hjem igen, forklarer Line Haugsted.

- Men når vi har to hviledage i streg, så er det fint at bruge lidt tid på at komme lidt væk.

Danmark spiller fredag første kampe i mellemrunden klokken 20.30, hvor Sverige er modstanderen.

/ritzau/