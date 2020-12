Der var masser af skuffelse efter EM-nederlag til Norge, men de danske spillere er opsat på at hente bronze.

Efter en fremragende første halvleg og en føring på tre mål kunne de danske håndboldkvinder ikke holde niveauet hele vejen hjem i EM-semifinalen fredag mod Norge.

Derfor skal holdet spille bronzekamp mod Kroatien og ikke finale mod Frankrig søndag.

Men selv om skuffelsen efter nederlaget mod Norge var stor, så kommer spillerne ikke til at mangle motivation til mødet med Kroatien.

Der er nemlig en verden til forskel på, om man forlader en slutrunde med en medalje eller en fjerdeplads.

- Jeg lover, at hvis vi vinder bronzekampen, så kommer jeg til at gå smilende hjem, lyder det fra målvogter Sandra Toft, som ikke mener, at der skal gøres et stort mentalt stykke arbejde for at blive klar til søndag.

- Vi vil stadig hjem med en medalje. Havde nogen sagt inden slutrunden, at jeg skulle spille en bronzekamp, så havde jeg nok trukket lidt på smilebåndet.

Danmark har ikke vundet en slutrundemedalje siden VM-bronze i Serbien i 2013, og den seneste EM-medalje ligger helt tilbage i 2004.

Med Jesper Jensen som ny landstræner og en coronapandemi, som fratog ham størstedelen af tiden til at arbejde med spillerne inden EM, var der ikke mange, som forventede, at Danmark ville nå en EM-semifinale.

- Selvfølgelig vil det være kæmpestort for os som hold at kunne bringe bronze til Danmark efter så mange år uden medaljer. Det vil være gigantisk stort, lyder det fra landstræneren.

For at det kan lykkes, skal Danmark nedlægge turneringens helt store overraskelse, Kroatien.

Holdet kom til EM uden at have vundet en slutrundekamp siden 2014, og i semifinalen mod Frankrig blev kroaterne blæst ud af banen.

Det lignede et kroatisk mandskab, som kørte på reservetanken, og Jesper Jensen er da også tilfreds med, hvilket hold der venter søndag i kampen om en EM-medalje.

- Hvis nogen havde sagt til mig for et par måneder siden, at vi kunne spille bronzekampen, så tror jeg, at jeg havde taget den. Og havde de sagt, det var mod Kroatien, så tror jeg også, jeg havde sagt ja tak, siger han.

Kampen mod Kroatien fløjtes i gang klokken 15.30 søndag i Jyske Bank Boxen i Herning.

/ritzau/