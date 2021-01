Målsætningen før VM var afdæmpet, og Nikolaj Jacobsen er også lidt overrasket over den danske finaleplads.

Med 35-33-sejren over Spanien fredag aften spillede håndboldlandsholdet sig i sin anden VM-finale i træk.

Men hvor Danmark på hjemmebane for to år siden meldte klart ud, at man stilede efter guldet, var det denne gang et noget mere tilbageholdende landshold, der rejste til VM i Egypten.

Landstræner Nikolaj Jacobsen ville i første omgang kun angive kvartfinalen som målsætning, og det kommer da også en smule bag på ham, at hans hold igen er nået helt frem til slutkampen.

- Jeg er lidt overrasket.

- Med de udfordringer vi har haft inden og under VM, med afbud fra Rasmus Lauge, Lasse Møller og Henrik Toft, så skal jeg være ærlig at sige, at jeg ikke helt vidste, hvor vi stod, siger Nikolaj Jacobsen.

De nedtonede forventninger skal også ses i lyset af den overraskende nedtur ved EM for et år siden.

Her blev det blot til tre indledende kampe, før de regerende verdensmestre var sendt ud af turneringen.

- Nogle gange klæder det med lidt ydmyghed. Når man er røget ud i gruppespillet til EM, så må man tage arbejdshandskerne på og bevise noget igen, før man kommer med de store armbevægelser, siger Nikolaj Jacobsen.

Søndag har han og spillerne chancen for at genvinde VM-guldet, når det danske hold møder Sverige i finalen.

/ritzau/