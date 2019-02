Casper U. Mortensen er blevet opereret for sin meniskskade.

Umiddelbart efter VM-triumfen på dansk grund stod det klart, at den danske landsholdsspiller Casper U. Mortensen ikke ville snøre sine håndboldsko i den nærmeste fremtid.

En flænge i menisken betød, at Casper U. Mortensen måtte gennemgå en operation, der holder ham ude resten af sæsonen.

Fredag blev lynhurtige fløjspiller så opereret i sit knæ og har efterfølgende sendt en tak for opbakningen i den hårde tid.

Vis dette opslag på Instagram Surgery done. Now it is time to recover and take one day at a time. Step by step. THANKS for all the messages, prayers and thoughts the last days - amazing support guys Et opslag delt af Casper U. Mortensen (@casperumortensen6) den 8. Feb, 2019 kl. 1.14 PST

»Operationen er ovre. Nu er det tid at restituere og tage én dag ad gangen. Ét skridt ad gangen. Tak for alle beskeder, bønner og tanker de seneste dage - fantastisk støtte,« skriver Casper U. Mortensen på Instagram.

Casper U. Mortensens skade opstod i VM-kampen mod Tunesien. Alligevel vendte Barcelona-fløjen tilbage til truppen og spillede også flere minutter på banen, heriblandt finalen mod Norge, som Danmark vandt 31-22. Skaden viste sig dog at være værre end først antaget.

'I forbindelse med VM i januar i kampen mod Tunesien har jeg desværre pådraget mig en flænge i min menisk. Det betyder, at jeg skal opereres og er ude i resten af denne sæson. Jeg er ekstremt ked af det. Jeg havde set meget frem til at fortsætte de gode takter for min klub, FC Barcelona, her i foråret,' skrev Casper U. Mortensen på Twitter sidst i januar.

Casper U. Mortensen spillede et imponerende 2018, hvilket medførte titlen som årets spiller i Europa. Det kan du læse mere om her.