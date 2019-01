Hans Lindberg har brugt det meste af VM-turneringen på at sidde på tribunen og se landsholdskammeraterne banke den ene modstander efter den anden.

En skade pådraget under den første kamp mod Chile gjorde, at Lindberg måtte skiftes ud af VM-truppen. Og da reglerne siger, at hvert hold kun må lave tre udskiftninger under slutrunden, har landstræner Nikolaj Jacobsen ikke turde skifte Lindberg ind i truppen igen - før søndag morgen.

Og Lindberg tordner nu mod udskiftningsreglen.

»Det er fuldstændig vanvittigt og uhørt for lidt med de her tre udskiftninger. I morgen skal vi spille kamp nummer 10 på 18 dage, og det vrimler med småskader og muskelskader på alle de hold, der har været med i mellemrunden,« lød det fra landsholdsveteranen inden lørdagens træning.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ikke sundt for kroppen. Jeg fik min skade tidligt i forløbet, men der er rigtig mange, der er løbet ind i en skade, fordi det er for hårdt et forløb. Det er det bare, men det er der nogle andre, der må tage stilling til.«

Han håber på, at folkene i håndboldbestyrelserne snart kan få øje på problematikken.

»Jeg synes, at det klart mest fornuftige vil være at øge antallet af dage i slutrunderne og sørge for, at der minimum er én fridag mellem kampene - måske to i nogle tilfælde.«

»Tit og ofte går det ud over kvaliteteten af håndbolden, hvilket jo er ærgerligt. Det er samme situation, som klubholdene har med Champions League og Final4. De bruger et helt år på det, og så skal alt afgøres på 48 timer,« sluttede Hans Lindberg.