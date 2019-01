Morten Olsen keder sig lidt for tiden.

Bagspilleren fra TSV Hannover-Burgdorf har kun fået 23 minutter på banen, og det er mindst af alle på det danske VM-hold.

»Jeg ved ikke, om det er hårdt at sidde derude, men det kan godt være lidt kedeligt. Jeg vil jo helst det andet. Jeg vil jo helst spille,« siger Morten Olsen, som dog har tillagt sig en anden rolle.

»Når man ikke spiller, gælder det om at hjælpe de andre, som spiller. Hvis jeg kan se nogle ting på banen, som vi kan ændre, gælder det om at få det sagt videre. Det hjælper mig også til at være mentalt klar og fokuseret oppe i hovedet. Så når det er, tiden kommer, så er jeg der.«

Nikolaj Jacobsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Nikolaj Jacobsen. Foto: Henning Bagger

23 minutter på fire kampe er ikke meget, og det har været i de fire kampe, hvor Danmark kun knap og nap er blevet testet på kvaliteten. Chile, Tunesien og Saudi Arabien er blevet kørt over, mens Østrig i 20 minutter gav lidt modstand.

Men trods den tvivlsomme kvalitet hos modstanderne og landstræneren lyst til at teste andre reserver, er der ikke blevet kigget meget Morten Olsens vej.

»Vi vil allesammen gerne bidrage til holdet og spille. Det er nu engang det, der er sjovest. Men det er, som det er, og så må jeg holde mig klar til, hvis der kommer noget mere tid fremover,« siger Morten Olsen.

På et hold med 16 spillere og kun syv på banen kan der naturligvis ikke være plads til alle.

De danske spillere lader sig hylde i Boxen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere De danske spillere lader sig hylde i Boxen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Men ude på bænken sidder Morten Olsen altså og holder sig klar til, når chancen byder sig.

Og det er ikke ham, der står og banker på døren ind til Nikolaj Jacobsens værelse på Hotel Scandic.

»Vi er så gamle, at vi godt kan forstå, hvis nogle spiller mere, og andre ikke spiller så meget. I den her periode på to en halv uge, som turneringen varer, gælder det bare om at være klar. Der er ikke så meget snak.«

Morten Olsens næste chance for spilletid er torsdag aften, når Norge venter i et vigtig VM-opgør i Boxen i Herning.