Hvis Nikolaj Øris falder i søvn på vej hjem til hotellet efter mandagens halvtamme VM-sejr over Saudi Arabien, er det ham vel undt.

Han brugte nemlig hele natten på Viborg Sygehus, hvor Øris og kærestens anden søn kom til verden lidt over midnat.

»At få en søn og spille en VM-kamp i Boxen på én og samme dag - det er ok,« lød det efter sejren med jysk beskedenhed fra den beskæggede højreback - der forståeligt nok var en smule klatøjet.

»Jeg fik opringningen søndag eftermiddag, og så måtte jeg jo smutte hjemad. Vandet var gået, men veerne var endnu ikke begyndt. Og derefter brugte vi det meste af aftenen og natten på Viborg Sygehus.«

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Han kom til verden præcist klokken 00.06 mandag. Og så var vi hjemme ved 04-tiden i nat, så jeg glæder mig til at ramme sengen snart.«

Skal han så have et rigtigt VM-navn? Opkaldes efter Mikkel Hansen måske?

»Jeg kalder ham fandme ikke Mikkel. Det er helt sikkert. Haha.«

»Jeg har valgt ikke at opkalde ham efter en fra landsholdet. Det er også helt sikkert,« understregede BSV-stjernen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Hvor mærket var du af ikke at have sovet i nat?

»Jeg må indrømme, at jo længere vi kom ind i i kampen, jo trættere blev jeg. Måske er der noget om det der med, at man skal huske at få sin nattesøvn? Jeg tror, at jeg kun sov fra fem til otte i morges.«

Har du overhovedet kunnet fokusere på Saudi Arabien i dag?

»Det var dejligt, at jeg kunne få lov at tage hjem og være med til fødslen. Det var en høj prioritet for mig, og det var også en kæmpe oplevelse. Men da jeg så sluttede mig lejren igen i eftermiddags, var der også fuld fokus på kampen.«

Får du lov at tage hjem og se ham igen under turneringen?

»Jeg håber, der bliver et hul eller to til at tage hjem og besøge familien. Jeg har jo også en søn på to år, der også skal holdes styr på. Min kæreste derhjemme har nok at se til.«

