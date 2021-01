Fløjspilleren Magnus Bramming er dagen efter sin ankomst til Kairo blevet skiftet ind i Danmarks 20-mands-trup ved VM i håndbold.

Han erstatter Benjamin Jakobsen.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Team Tvis Holstebro-fløjen Magnus Bramming ankom mandag til den egyptiske hovedstad. Forinden fangede B.T. danskeren i lufthavnen, hvor han endnu ikke havde hørt, at fløjen Emil Jakobsen havde fået sin første negative coronatest, efter han de seneste dage har opholdt sig i isolation på grund af en positiv test.

Tirsdag er Bramming så officielt skrevet ind i VM-truppen.

I lighed med Emil Jakobsen er Magnus Bramming dog stadig i isolation på sit hotelværelse i Kairo.

Begge spillere skal kunne fremvise yderligere negative coronatest, før de kan skrives ind i en kamptrup. Kamptruppen består af 16 spillere fra 20-mands-truppen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har tidligere slået fast, at han regner med at få Emil Jakobsen til rådighed. Men af frygt for, at han skulle testet positiv igen, har landstræneren set sig nødsaget til at få Magnus Bramming til Kairo.

Bramming har scoret 30 mål i 13 landskampe for det danske landshold. Det er hans anden slutrunde på to år.

Tirsdag aften skal Danmark møde Argentina i den sidste kamp i turneringens indledende gruppespil.

Begge hold står noteret for to sejre, og holdene spiller derfor om at få flest mulig point med over i VM's mellemrunde.